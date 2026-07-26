Vì sao có người nấu cơm bằng nước luộc gà? Công dụng gây bất ngờ

Ít ai biết mẹo này có thể giúp cải thiện hương vị và giá trị dinh dưỡng của món cơm.

Cơm là món ăn vừa tiết kiệm vừa dễ kết hợp với nhiều món khác nhau, nhưng nếu chỉ nấu với nước thông thường, cơm đôi khi khá nhạt và kém hấp dẫn, theo một bài viết trên báo Anh Express.

Mới đây, Andrea Vaughan – nhà sáng lập trang ẩm thực Homemade for Elle – đã tiết lộ bí quyết giúp cơm thơm ngon hơn hẳn: nấu bằng nước luộc gà thay vì nước lọc.

Cô chia sẻ: "Nếu bạn yêu thích những hương vị đậm đà, mặn mà và hấp dẫn, tôi có một bí quyết nhỏ muốn chia sẻ. Thay vì nấu cơm bằng nước, hãy thử dùng nước luộc gà."

Nguyên liệu quen thuộc này giúp hạt cơm có hương vị đậm đà, phong phú hơn nhờ chứa các loại thảo mộc và gia vị, khiến món cơm trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn đáng kể.

Nước luộc gà giúp tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng cho món cơm.

Không chỉ cải thiện hương vị, nước luộc gà còn mang lại lợi ích về mặt dinh dưỡng khi cung cấp thêm protein, vitamin và khoáng chất.

Đây là cách đơn giản, nhanh chóng để tăng hương vị cho cơm mà không tốn thêm nhiều thời gian hay chi phí.

Đối với người ăn chay hoặc ưu tiên chế độ ăn thực vật, có thể áp dụng mẹo này bằng cách thay nước luộc gà bằng nước luộc rau củ.

Cách nấu cơm ngon hơn với nước luộc gà

Hãy nấu cơm theo đúng hướng dẫn trên bao bì như bình thường.

Cho gạo vào nồi cùng một chút nước lọc, sau đó bổ sung nước luộc gà sao cho tỷ lệ gạo - nước vẫn đảm bảo đúng hướng dẫn.

Đun đến khi sôi, sau đó đảo nhẹ để hạt gạo không bị dính vào nhau. Đậy nắp, hạ nhỏ lửa và để cơm sôi liu riu cho đến khi chín mềm.

Mặc dù nên tuân thủ thời gian ghi trên bao bì, nhưng nhìn chung cơm thường mất khoảng 15–20 phút để chín.

Có thể kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác

Việc biến món cơm trở nên ngon hơn thực ra rất đơn giản. Bạn cũng có thể tăng hương vị bằng cách cho thêm bơ, tỏi băm hoặc lá hương thảo (rosemary) vào nước nấu.

Hãy biến món cơm quen thuộc thành một món ngon khó cưỡng.

Một miếng bơ nhỏ sẽ giúp cơm béo hơn, mềm hơn và cải thiện kết cấu vì lớp bơ sẽ bao phủ từng hạt gạo, giúp cơm tơi xốp hơn sau khi chín.

Tuy nhiên, gần như không có giới hạn nào về những nguyên liệu bạn có thể thêm vào để tạo hương vị. Dù vậy, theo Andrea Vaughan, chỉ riêng việc thay nước lọc bằng nước luộc gà cũng đủ để đảm bảo nồi cơm luôn thơm ngon.

Cô nói: "Nước luộc gà sẽ giúp cơm mềm, ẩm và đậm đà hơn. Chỉ với một thay đổi rất nhỏ này, bạn bè và người thân sẽ tự hỏi vì sao bạn có thể nấu cơm ngon đến vậy."

Đối với những người không muốn sử dụng nước luộc gà hay rau củ, một số chuyên gia cũng khuyến nghị trộn gạo với một ít dầu ăn và bơ trước khi cho nước vào nấu, bởi cách này cũng giúp tăng hương vị cho món cơm.

Bạn có thể thử mẹo nhỏ này trong những bữa cơm gia đình để cảm nhận sự khác biệt. Chỉ với một thay đổi đơn giản khi nấu, món cơm quen thuộc sẽ trở nên thơm, đậm đà và hấp dẫn hơn.