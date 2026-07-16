Bài viết dành cho những người hay ăn sáng muộn

Ăn sáng sau 9–10 giờ là thói quen khá phổ biến ở nhiều người bận rộn. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy việc thường xuyên trì hoãn bữa sáng có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Theo bài viết của Food & Wine dẫn nghiên cứu từ nhóm khoa học thuộc Massachusetts General Brigham, việc ăn sáng muộn có liên quan đến sức khỏe kém hơn và nguy cơ tử vong cao hơn ở người lớn tuổi. Nghiên cứu theo dõi gần 3.000 người trong nhiều thập kỷ cho thấy những người ăn sáng muộn có tỷ lệ sống sót sau 10 năm thấp hơn nhóm ăn sáng sớm.

Bài viết cũng dẫn kết quả cho thấy mỗi giờ trì hoãn bữa sáng có liên quan đến việc tăng khoảng 8–11% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Các tác giả nhấn mạnh đây là mối liên hệ được quan sát thấy trong nghiên cứu, chưa khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối.

“Cho đến nay, chúng ta mới chỉ có hiểu biết hạn chế về việc thời điểm ăn uống thay đổi như thế nào ở giai đoạn sau của cuộc đời và sự thay đổi này liên quan ra sao đến sức khỏe tổng thể cũng như tuổi thọ,” TS. Hassan Dashti, tác giả chính của nghiên cứu, nhà khoa học dinh dưỡng và chuyên gia sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cho biết.

“Kết quả của chúng tôi giúp lấp đầy khoảng trống đó khi cho thấy thời điểm ăn muộn hơn, đặc biệt là ăn sáng muộn, có liên quan đến cả những vấn đề sức khỏe và nguy cơ tử vong gia tăng ở người lớn tuổi. Những kết quả này mang lại ý nghĩa mới cho câu nói ‘bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày’, đặc biệt đối với người cao tuổi.”

Liên quan đến lão hóa sinh học và trầm cảm

Một bài viết khác trên Medical News Today cho biết những người thường xuyên ăn sáng muộn có xu hướng có các dấu hiệu lão hóa sinh học cao hơn, đồng thời dễ gặp các vấn đề như trầm cảm và sức khỏe răng miệng kém hơn.

Bài viết trích lời tác giả chính của nghiên cứu: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những thay đổi về thời điểm ăn uống ở người lớn tuổi, đặc biệt là thời gian ăn sáng, có thể là một dấu hiệu dễ theo dõi phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể của họ.”

Vì sao ăn sáng muộn có thể gây bất lợi?

Các nhà nghiên cứu cho rằng thời điểm ăn uống có liên quan đến nhịp sinh học của cơ thể. Khi bữa sáng bị đẩy lùi quá muộn, đồng hồ sinh học và các quá trình chuyển hóa có thể bị ảnh hưởng.

Food & Wine cho biết nhóm ăn sáng muộn có tỷ lệ mệt mỏi, lo âu và trầm cảm cao hơn. Trong khi đó, Medical News Today nhấn mạnh việc trì hoãn bữa sáng có thể là một chỉ dấu cho thấy lối sống và nhịp sinh hoạt đang thay đổi theo hướng kém lành mạnh hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng thời điểm ăn uống có liên quan đến nhịp sinh học của cơ thể.

Những người hay ăn sáng muộn nên làm gì?

Dựa trên các kết quả nghiên cứu được hai tạp chí dẫn lại, các chuyên gia khuyến nghị:

- Cố gắng duy trì giờ ăn sáng ổn định thay vì thay đổi thất thường giữa các ngày.

- Tránh trì hoãn bữa sáng quá lâu nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc đói nhiều vào cuối ngày.

- Ưu tiên bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng thay vì bỏ bữa rồi ăn bù bằng đồ ngọt hoặc thức ăn nhanh.

- Theo dõi sức khỏe tinh thần và chất lượng giấc ngủ, bởi các nghiên cứu cho thấy ăn sáng muộn có liên quan đến trầm cảm và mệt mỏi ở một số nhóm đối tượng.

Đừng xem nhẹ thời điểm ăn sáng

Từ các dữ liệu được Food & Wine và Medical News Today dẫn lại, có thể thấy thời điểm ăn sáng không chỉ là vấn đề thói quen mà còn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể. Việc thường xuyên ăn sáng muộn đã được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn ở người lớn tuổi, cùng với các vấn đề như mệt mỏi, trầm cảm và lão hóa sinh học.

Nếu bạn thường xuyên ăn sáng sau 9–10 giờ, đặc biệt là trong thời gian dài, có lẽ đã đến lúc cân nhắc điều chỉnh lịch ăn uống để phù hợp hơn với nhịp sinh học của cơ thể.