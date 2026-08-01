Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai vừa trình làng nguyên mẫu Neira tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia 2026, gây chú ý khi đây thực chất là phiên bản đổi logo của Kia Carens EV.

Hyundai ra mắt xe điện 7 chỗ tại Đông Nam Á.

Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search.