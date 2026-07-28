Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda vừa ra mắt mẫu xe máy điện QC3 tại Ấn Độ, hướng đến khách hàng gia đình với thiết kế thực dụng và tiện ích đa dạng.

Xe máy điện Honda mới: Thiết kế gọn, cốp rộng, chạy 145 km/sạc.

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