Xe máy điện Honda mới: Thiết kế gọn, cốp rộng, chạy 145 km/sạc.
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade
Văn Chế |
Honda vừa ra mắt mẫu xe máy điện QC3 tại Ấn Độ, hướng đến khách hàng gia đình với thiết kế thực dụng và tiện ích đa dạng.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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