Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro vừa được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân với số lượng giới hạn. Mẫu xe gây chú ý nhờ dàn áo trong suốt độc đáo và mức giá hơn 200 triệu đồng.

Honda SH Vetro về Việt Nam: Phiên bản đặc biệt với dàn áo trong suốt.

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