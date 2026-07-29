Honda SH Vetro về Việt Nam: Phiên bản đặc biệt với dàn áo trong suốt.
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam
Văn Chế |
Honda SH Vetro vừa được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân với số lượng giới hạn. Mẫu xe gây chú ý nhờ dàn áo trong suốt độc đáo và mức giá hơn 200 triệu đồng.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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