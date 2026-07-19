Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không ngụy trang, sắp bỏ hộp số DCT và thay đổi toàn diện thiết kế đang thu hút sự chú ý khi khoang nội thất gần như không còn lớp ngụy trang.

Hyundai Santa Fe 2027 lộ diện: Thiết kế mới, bỏ hộp số DCT.

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