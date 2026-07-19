Hyundai Santa Fe 2027 lộ diện: Thiết kế mới, bỏ hộp số DCT.
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số
Văn Chế |
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không ngụy trang, sắp bỏ hộp số DCT và thay đổi toàn diện thiết kế đang thu hút sự chú ý khi khoang nội thất gần như không còn lớp ngụy trang.
Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hyundai-santa-fe-2027-lo-noi-that-khong-nguy-trang-thay-doi-lon-ve-thiet-ke-va-hop-so-a651278.html