Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda vừa giới thiệu mẫu xe tay ga mang phong cách cổ điển tại thị trường Trung Quốc. Xe nổi bật nhờ bình xăng lớn 8,2 lít, hướng đến người dùng cần một mẫu xe vừa thời trang vừa phù hợp cho những hành trình dài.

Honda ra mắt xe tay ga mới: Thiết kế đậm chất cổ điển.