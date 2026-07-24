Mercedes-Maybach GLS 2027 trình làng: V8 hybrid, mạnh 603 mã lực, nâng cấp toàn diện thiết kế và nội thất.
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực
Văn Chế |
Mercedes-Maybach vừa ra mắt phiên bản GLS 680 2027 với nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là lần đầu tiên sử dụng động cơ V8 hybrid, mạnh 603 mã lực.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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