Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Những hình ảnh mới nhất về Toyota Innova Cross phiên bản 2027 đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên đường thử với lớp ngụy trang dày đặc.

Toyota Innova Cross 2027 lộ thiết kế mới, nội thất hiện đại hơn, ADAS có thể nâng cấp.

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