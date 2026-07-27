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Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Văn Chế
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Những hình ảnh mới nhất về Toyota Innova Cross phiên bản 2027 đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên đường thử với lớp ngụy trang dày đặc.

Toyota Innova Cross 2027 lộ thiết kế mới, nội thất hiện đại hơn, ADAS có thể nâng cấp.

Công an đề nghị 286 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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Toyota

Toyota Innova Cross 2027

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