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VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

Văn Chế
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VinFast vừa ra mắt mẫu xe máy điện mới mang tên Kyo, hướng đến khách hàng đô thị với phong cách thiết kế mềm mại, đèn pha tròn cổ điển.

VinFast Kyo ra mắt: Đi 160 km/lần sạc, tốc độ 64 km/h.

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