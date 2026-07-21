VinFast Kyo ra mắt: Đi 160 km/lần sạc, tốc độ 64 km/h.
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng
Văn Chế |
VinFast vừa ra mắt mẫu xe máy điện mới mang tên Kyo, hướng đến khách hàng đô thị với phong cách thiết kế mềm mại, đèn pha tròn cổ điển.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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