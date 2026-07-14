Hyundai Staria Hybrid ra mắt Đông Nam Á: Bản 11 chỗ, rộng hơn Kia Carnival.
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km
Văn Chế |
Hyundai Philippines vừa giới thiệu mẫu MPV hybrid đầu tiên của hãng tại thị trường này mang tên Staria Hybrid.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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