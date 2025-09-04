Tìm ra bộ môn giúp giảm huyết áp, kéo dài tuổi thọ hiệu quả: Không phải đi bộ hay bơi lội

Tập luyện thể thao từ lâu được xem là “chìa khóa vàng” cho sức khỏe và tuổi thọ. Tuy nhiên, bên cạnh những môn quen thuộc như đi bộ, bơi lội hay chạy bộ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thái cực quyền (tai chi) có tác dụng vượt trội trong việc giảm huyết áp và kéo dài tuổi thọ.

Tập thái cực quyền (Ảnh: Depositphotos)

Thái cực quyền vốn được phát triển từ thế kỷ 13 tại Trung Quốc như một môn võ thuật. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), ngày nay, thái cực quyền được thực hành rộng rãi trên toàn thế giới như một hình thức tập luyện tăng cường sức khỏe. NHS cho biết: “Đặc điểm của thái cực quyền là kết hợp hơi thở sâu, thư giãn và những chuyển động uyển chuyển. Nhiều nghiên cứu cho thấy bộ môn này giúp giảm căng thẳng, cải thiện thăng bằng, sự dẻo dai, đồng thời tăng cường sức mạnh cơ bắp ở người trên 65 tuổi”.

Giảm huyết áp hiệu quả hơn aerobic

Một nghiên cứu công bố trên JAMA Network Open (2024) đã so sánh tác động của việc tập thái cực quyền và aerobic ở 342 người bị tiền tăng huyết áp có độ tuổi từ 18 - 65. Aerobic là các bài tập có cường độ trung bình như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, nhảy dây,...

Sau một năm tập luyện đều đặn (mỗi tuần 4 buổi, mỗi buổi 60 phút), cả hai nhóm đều có sự cải thiện về huyết áp. Tuy nhiên, nhóm tập thái cực quyền đạt kết quả nổi bật hơn: huyết áp tâm thu giảm trung bình 7,01 mmHg so với 4,61 mmHg ở nhóm tập aerobic.

Tiến sĩ Joseph Daibes, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Northwell Lenox Hill (Mỹ), nhận xét: “Thái cực quyền không chỉ giúp giảm huyết áp hiệu quả hơn aerobic mà còn mang lại lợi ích đặc biệt nhờ yếu tố gắn kết giữa cơ thể và tinh thần. Các động tác chậm rãi kết hợp hít thở sâu giúp giảm căng thẳng, cải thiện thư giãn và tăng khả năng tập trung tinh thần”.

Giúp kéo dài tuổi thọ

Tập thái cực quyền giúp kéo dài tuổi thọ (Ảnh: Getty).

Lợi ích của tập thái cực quyền không chỉ dừng lại ở giảm huyết áp. Một nghiên cứu quy mô lớn tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho thấy tập thái cực quyền còn giúp tăng tuổi thọ. Nghiên cứu này đã theo dõi sức khỏe của hơn 61.000 nam giới trung niên và cao tuổi trong vòng 5 năm. Kết quả cho thấy những người tập thái cực quyền có nguy cơ tử vong thấp hơn 20% so với nhóm không tập bộ môn này.

Bác sĩ Xianglan Zhang, tác giả nghiên cứu, giải thích: “Thái cực quyền kết hợp vận động chậm rãi với sự tập trung tinh thần, nhờ đó vừa tăng sức bền, vừa giảm căng thẳng. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ một cách hiệu quả”.

Một nghiên cứu khác đăng trên Sage Journals cũng ghi nhận những người tập thái cực quyền có mức độ căng thẳng thấp hơn, tự tin hơn vào bản thân và có cảm nhận tích cực hơn về tuổi thọ.

Hơn cả một bài tập thể chất

Theo Harvard Health, ngày càng nhiều bằng chứng khẳng định thái cực quyền có ích như một liệu pháp hỗ trợ trong phòng ngừa và phục hồi nhiều bệnh lý tuổi già, từ tim mạch đến xương khớp. Các lợi ích bao gồm:

Giảm stress và hạ huyết áp.

Cải thiện sức mạnh cơ bắp, thăng bằng và độ linh hoạt.

Giúp khớp khỏe hơn, giảm đau cứng do viêm khớp.

Nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Tăng mật độ xương.

Tăng cường hệ miễn dịch và chức năng hô hấp.

Chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ Joe Petreycik trả lời phỏng vấn trên Healthline rằng: “Thái cực quyền giống như một điệu vũ nhẹ nhàng, tập trung vào sự bình yên trong tâm trí. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai không thể tập luyện cường độ cao nhưng vẫn muốn cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn”.

Khác với các môn thể thao đòi hỏi nhiều sức lực, thái cực quyền nhẹ nhàng, an toàn và hầu như phù hợp với mọi lứa tuổi. Người tập chỉ cần không gian yên tĩnh, có thể thực hiện ngay tại nhà, rất tiện lợi trong bối cảnh bận rộn hoặc hạn chế ra ngoài.

Nguồn: Healthline, Express