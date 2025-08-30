Người đoản thọ thường làm 4 việc này vào buổi tối: Kiểm tra ngay xem bạn có không!

Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sức khỏe và tuổi thọ chính là các thói quen hàng ngày. Không chỉ là những hoạt động buổi sáng hay buổi trưa mà ngay cả thói quen buổi tối cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe lâu dài. Theo thông tin từ Times of India , những người đoản thọ thường làm 4 việc này vào buổi tối. Nếu muốn sống lâu, bạn cần tránh những thói quen này.

4 thói quen buổi tối khiến tuổi thọ suy giảm

1. Ngủ thất thường

Ngủ thất thường khiến tuổi thọ suy giảm (Ảnh minh họa).

Ngủ thất thường làm suy yếu hệ miễn dịch, tăng nguy cơ bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Thói quen này còn gây suy giảm khả năng phục hồi cơ thể và chức năng não bộ.

Một trong những thói quen quan trọng nhất của những người sống thọ ở các Vùng Xanh (Blue Zones - nơi có nhiều người sống thọ nhất thế giới) là duy trì một lịch trình ngủ đều đặn. Việc đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày giúp cơ thể hình thành nhịp sinh học ổn định, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và tuổi thọ. Đặc biệt, việc duy trì một thói quen ngủ đều đặn giúp cơ thể có đủ thời gian phục hồi, làm mới và tối ưu hóa chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

2. Ngủ không đủ giấc

Ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng tới khả năng sống thọ (Ảnh minh họa).

Ngủ không đủ giấc làm suy giảm hệ miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, từ đó rút ngắn tuổi thọ. Thiếu ngủ cũng gây ảnh hưởng xấu đến chức năng não bộ và khả năng phục hồi cơ thể.

Những người sống thọ ở các Vùng Xanh thường có thói quen ngủ từ 8 - 10 tiếng mỗi đêm. Giấc ngủ đầy đủ không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn cải thiện chức năng não bộ, hệ miễn dịch và giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Những người sống thọ nhất thế giới cho rằng giấc ngủ không chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi mà còn là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe lâu dài.

3. Căng thẳng

Muốn sống thọ, hãy tránh căng thẳng (Ảnh minh họa).

Sau một ngày dài, việc thư giãn và giải tỏa căng thẳng là một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của những người sống thọ nhất thế giới. Mỗi cộng đồng cư dân Vùng Xanh có một cách thư giãn riêng, nhưng mục tiêu chung là giảm bớt căng thẳng để cơ thể không mang theo những lo âu của ngày hôm đó vào giấc ngủ. Người Ikaria (Hy Lạp) thường có thói quen ngủ trưa, người Sardinia (Ý) hay đi uống cà phê với bạn bè vào buổi chiều, trong khi người Okinawa (Nhật Bản) dành thời gian tưởng nhớ tổ tiên. Bạn có thể tạo cho mình một thói quen thư giãn riêng, như đi dạo, đọc sách, hoặc thưởng thức một tách trà hoa cúc để giảm bớt căng thẳng trước khi đi ngủ.

4. Ăn khuya

Ăn khuya không có lợi cho tuổi thọ (Ảnh minh họa).

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Một trong những thói quen quan trọng mà những người dân của Vùng Xanh thực hiện vào buổi tối là tránh ăn khuya. Họ thường ăn bữa tối nhẹ nhàng và không ăn thêm bất kỳ món ăn vặt nào sau đó. Điều này không chỉ giúp duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đảm bảo giấc ngủ không bị gián đoạn. Thay vì ăn tối quá no, bạn nên ăn bữa sáng hoặc trưa lớn hơn và giữ bữa tối nhẹ nhàng.

Lời kết

Việc duy trì một lối sống lành mạnh là chìa khóa quan trọng để kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh việc tránh những thói quen xấu kể trên, để sống lâu, các chuyên gia của Đại học Harvard khuyến cáo mọi người nên thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt là chế độ ăn chủ yếu từ thực vật, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn hại và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Bên cạnh đó, cần duy trì hoạt động thể chất đều đặn. Việc này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe tim mạch mà còn làm tăng tuổi thọ nhờ vào tác dụng tích cực lên cơ thể như tăng cường chức năng tim mạch, cơ bắp và cải thiện tâm trạng.

Các lựa chọn lối sống khác như không hút thuốc, hạn chế rượu bia và giao tiếp xã hội cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ. Cuối cùng, việc kết hợp tất cả các yếu tố này trong một chế độ sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh hơn và hiện thực hóa giấc mơ sống tới 100 tuổi.

Nguồn: Times of India, Harvard Health