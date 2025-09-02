Người đoản thọ thường có 5 đặc điểm này khi ngủ: Có 1 cũng cần thay đổi ngay!

Giấc ngủ từ lâu được coi là “chìa khóa vàng” cho sức khỏe và tuổi thọ. Một nghiên cứu của Đại học Y Harvard đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên có 5 đặc điểm sau đây khi ngủ sẽ có tuổi thọ ngắn hơn.

Những đặc điểm khi ngủ có thể tiết lộ khả năng sống thọ của mỗi người (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu của Đại học Y Harvard (Mỹ) đã tìm ra mối liên hệ chặt chẽ giữa thói quen ngủ và nguy cơ tử vong sớm. Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 172.000 người trong giai đoạn 2013–2018. Qua đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy, những người có 5 đặc điểm sau khi ngủ có nguy cơ tử vong cao hơn:

Khó đi vào giấc ngủ: Thường xuyên trằn trọc, khó ngủ dù đã lên giường.

Ngủ chập chờn, hay tỉnh giấc: Thức dậy nhiều lần trong đêm, ít khi ngủ trọn giấc.

Ngủ ít hơn 7 giờ hoặc nhiều hơn 9 giờ mỗi đêm: Thiếu hoặc thừa so với thời lượng giấc ngủ tiêu chuẩn 7 - 8 tiếng/đêm.

Thường xuyên thức dậy trong trạng thái mệt mỏi: Không cảm thấy được nghỉ ngơi, thiếu năng lượng vào sáng hôm sau.

Phải dùng thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ: Lệ thuộc vào thuốc thay vì cơ chế sinh học tự nhiên.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, so với những người có cả 5 hoặc 4 đặc điểm trên, những người không có bất kỳ đặc điểm nào sẽ có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 30%, do bệnh tim mạch thấp hơn 21%, do ung thư thấp hơn 19% và do các nguyên nhân khác ngoài tim mạch hay ung thư thấp hơn 40%.

Điều thú vị là lợi ích của giấc ngủ tốt khác biệt giữa hai giới. Những nam giới không có tất cả các đặc điểm trên sống lâu hơn trung bình 4,7 năm, trong khi phụ nữ kéo dài được 2,4 năm tuổi thọ. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể do việc chẩn đoán ngưng thở khi ngủ ở phụ nữ thường khó khăn hơn, dẫn tới bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm.

Tiến sĩ Frank Qian, một tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh: “Nếu cải thiện chất lượng giấc ngủ và đặc biệt là phát hiện, điều trị sớm các rối loạn giấc ngủ, chúng ta có thể phòng ngừa một phần tình trạng tử vong sớm, từ đó nâng cao tuổi thọ”.

Bác sĩ Raj Dasgupta, Đại học Nam California (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, nhận định: “Không chỉ số lượng, chất lượng và sự đều đặn trong giấc ngủ cũng rất quan trọng. Ngủ thất thường làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch”.

Cải thiện giấc ngủ nhờ “vệ sinh giấc ngủ”

"Vệ sinh giấc ngủ" để có một giấc ngủ ngon (Ảnh minh họa).

Tin vui là giấc ngủ hoàn toàn có thể được cải thiện nhờ các thói quen khoa học, hay còn gọi là “vệ sinh giấc ngủ”. Các thói quen này bao gồm:

Đi ngủ và thức dậy cùng giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

Tạo môi trường ngủ yên tĩnh, mát mẻ, ánh sáng yếu.

Tránh rượu bia trước khi ngủ vì dễ gây tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Hạn chế dùng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, ưu tiên các hoạt động thư giãn như thiền, yoga, đọc sách.

Tập luyện thể dục nhẹ nhàng và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Tiến sĩ Qian nhấn mạnh: “Ngay từ khi còn trẻ, nếu hình thành thói quen ngủ khoa học, chúng ta sẽ có nền tảng sức khỏe tốt về lâu dài. Giống như việc tập thể dục hay bỏ thuốc lá, ngủ đúng cách không bao giờ là quá muộn để bắt đầu”.

Ngủ không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là “liều thuốc” quyết định tuổi thọ. Nếu nhận thấy mình đang có một trong 5 đặc điểm kể trên, hãy thay đổi ngay từ hôm nay. Chỉ một điều chỉnh nhỏ trong giấc ngủ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe và tuổi thọ.

Nguồn: CNN