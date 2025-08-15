Nghiên cứu này được đăng tải trên The European Heart Journal. Theo đó, các nhà khoa học phát hiện, chỉ với 2 phút tập các bài tập thể dục cường độ cao mỗi ngày, ví dụ như leo cầu thang, bạn đã có thể giảm nguy cơ tử vong sớm tới 18%.

Chỉ 2 phút tập mỗi ngày cũng giúp sống thọ và ngăn ngừa bệnh tim

Leo cầu thang là một dạng bài tập thể dục cường độ cao có thể giúp sống thọ và ngăn ngừa bệnh tim (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu của Đại học Sydney cho thấy, chỉ cần 15 phút tập các bài tập thể dục cường độ cao mỗi tuần – tương đương khoảng 2 phút/ngày – đã có thể giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng và giảm tới 18% nguy cơ tử vong sớm.

Đối với phụ nữ, nếu tập dạng bài tập này trung bình khoảng 3 - 4 phút mỗi ngày còn có thể giảm được tới 51% nguy cơ nhồi máu cơ tim, 67% nguy cơ suy tim và 45% nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng so với người hoàn toàn không tập thể dục kiểu này.

Đối với nam giới, tập trung bình 5 -6 phút mỗi ngày các bài tập thể dục cường độ cao có thể giúp giảm 16% nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng so với người hoàn toàn không tập.

“Nghiên cứu đã chỉ ra việc thực hiện những đợt tập thể dục cường độ cao ngắn, ví dụ như leo cầu thang, trong tuần cũng có thể giúp chúng ta sống thọ hơn”, tiến sĩ Matthew Ahmadi, một tác giả nghiên cứu cho hay.

Nghiên cứu cũng nhận thấy, những người hoàn toàn không tập dạng bài tập này hoặc không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào có 4% nguy cơ tử vong trong 5 năm tiếp theo. Tỷ lệ này giảm còn 2% với người tập 10 phút/tuần và chỉ còn 1% với người tập 1 giờ/tuần.

Chia sẻ với Medical News Today, tiến sĩ Emmanuel Stamatakis của Đại học Sydney cho biết: “Ít vận động thể chất là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng, góp phần gây ra tới 6 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu và trực tiếp chịu trách nhiệm cho ít nhất 15 - 20% các bệnh tim mạch”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần khẩn trương tìm ra những cách khả thi và hỗ trợ mọi người duy trì hoạt động thể chất. Các hình thức tập luyện có cấu trúc như tập gym, chạy bộ, tham gia lớp học… rất tuyệt vời cho mục tiêu đó, nhưng chỉ có 20% người trung niên và cao tuổi thực hiện được thường xuyên các bài tập này”.

Tiến sĩ Stamatakis cho biết, kiểu tập thể dục cường độ cao ngắn rất phù hợp với lối sống hiện đại, nơi có rất nhiều người vì bận rộn mà không thể sắp xếp được thời gian để tập luyện.

Những lợi ích khác của việc leo cầu thang bộ mỗi ngày

Leo cầu thang là một hoạt động phổ biến hàng ngày (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Đại học Duke (Mỹ), ngoài tác dụng giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch, leo cầu thang còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe khác.

Đây là hoạt động không cần dụng cụ chuyên dụng, có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong ngày và tích lũy dần để góp phần đạt mục tiêu 30 phút vận động thể chất mỗi ngày. Mỗi phút leo cầu thang tiêu hao khoảng 8–11 kcal, cao hơn nhiều so với các bài tập cường độ trung bình khác.

Thói quen này còn giúp cải thiện sức bền, tăng mật độ xương (đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh), nâng lượng cholesterol “tốt” trong máu, tăng sức mạnh cơ chân, giảm nguy cơ té ngã ở người cao tuổi, đồng thời hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý và hệ xương, cơ, khớp khỏe mạnh.

Nguồn: Duke University, New York Post, Medical News Today