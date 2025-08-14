6 loại thuốc hại thận chẳng kém rượu bia nếu dùng sai cách: Toàn loại rất quen với người Việt

Nhắc tới những thứ hại thận, nhiều người nghĩ ngay tới rượu bia, thuốc lá hoặc muối. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng những loại thuốc phổ biến, được nhiều gia đình Việt dự trữ sẵn trong tủ thuốc, cũng có thể âm thầm bào mòn chức năng thận nếu dùng sai cách.

Theo WebMD (trang web y tế và sức khỏe nổi tiếng của Mỹ), thận đảm nhiệm vai trò lọc bỏ chất thải, cân bằng dịch, điều hòa huyết áp, hỗ trợ tạo hồng cầu và chuyển hóa vitamin. Khi phải xử lý những hoạt chất độc hại hoặc liều lượng thuốc quá cao, thận có thể bị tổn thương, suy giảm chức năng, thậm chí dẫn tới suy thận.

6 loại thuốc hại thận nếu dùng sai cách

Nhiều loại thuốc có thể gây tổn thương thận nếu dùng sai cách (Ảnh minh họa).

WebMD đưa ra danh sách 6 loại thuốc có thể gây tổn thương thận nếu chúng ta dùng sai cách, đó là:

1. Kháng sinh

Một số loại kháng sinh có thể tạo tinh thể không tan, gây tắc đường tiểu, hoặc chứa thành phần làm tổn hại tế bào thận trong quá trình lọc. Ngoài ra, phản ứng dị ứng với kháng sinh cũng có thể ảnh hưởng xấu đến thận, nhất là khi dùng liều cao hoặc kéo dài.

2. Thuốc lợi tiểu

Thuốc lợi tiểu giúp cơ thể đào thải bớt dịch, thường được kê để điều trị tăng huyết áp hoặc phù. Tuy nhiên, lạm dụng thuốc lợi tiểu có thể khiến cơ thể mất nước, từ đó chức năng thận cũng bị ảnh hưởng.

3. Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau là nhóm thuốc gồm paracetamol (acetaminophen), NSAID (thuốc kháng viêm không steroid), anti-COX2 (thuốc ức chế chọn lọc COX-2). Nếu dùng nhóm thuốc này với liều cao hoặc kéo dài có thể gây hại cho thận. Theo uớc tính, việc lạm dụng thuốc giảm đau là nguyên nhân gây ra 5% tổng số ca suy thận mạn tính mỗi năm trên thế giới.

4. Thuốc ức chế bơm proton (PPI)

Thuốc ức chế bơm proton là một nhóm thuốc có tác dụng chính là giảm sản xuất dịch vị dạ dày. Nếu sử dụng loại thuốc này lâu dài, không đúng chỉ định có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận nghiêm trọng.

5. Thực phẩm bổ sung

Một số loại thực phẩm bổ sung, ví dụ như tinh dầu ngải tây (wormwood), có thể gây hại cho thận nếu sử dụng không đúng cách.

6. Thuốc nhuận tràng

Một số loại thuốc nhuận tràng thường chứa natri phosphat đường uống (OSP), có thể để lại tinh thể trong thận, gây tổn thương hoặc suy thận nếu không được dùng đúng cách.

Cách ngăn ngừa tổn thương thận khi dùng thuốc

Hãy bổ sung đủ nước khi uống thuốc (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ước tính có tới 20% ca suy thận cấp bắt nguồn từ việc dùng thuốc. Tổn thương thận do thuốc có thể biểu hiện qua nhiều dấu hiệu như giảm lượng nước tiểu, phù chân hoặc mắt cá chân, mệt mỏi, buồn nôn, lú lẫn, khó thở hay đau ngực.

Để phòng tránh tổn thương thận khi dùng thuốc, mọi người tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, kể cả thuốc không kê đơn hoặc thảo dược. Việc dùng thuốc cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, nên hạn chế dùng kéo dài các thuốc có nguy cơ gây độc cho thận và không uống thuốc nhiều hơn mức cần thiết. Khi dùng thuốc, nên bổ sung đủ nước để cơ thể đào thải độc tố tốt hơn. Việc mất nước có thể khiến thuốc khó được loại bỏ, tăng gánh nặng cho thận.

Người bị tăng huyết áp, tiểu đường hoặc đã có bệnh thận cần đặc biệt thận trọng, báo với bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả khi đó là thuốc không kê đơn hoặc thực phẩm bổ sung. Khoảng 1/3 trường hợp suy thận do thuốc có thể phòng ngừa nếu được theo dõi chức năng thận thường xuyên, nhất là ở những bệnh nhân phải dùng thuốc lâu dài hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ.

Nguồn: WebMD, Sức khỏe và Đời sống