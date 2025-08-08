Thận khỏe hay không, nhìn mắt cũng biết: Có 5 dấu hiệu này hãy cẩn trọng

Thận có vai trò lọc máu và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Điều này có thể giúp bảo vệ sức khỏe nói chung và các mạch máu nói riêng, trong đó có các mạch máu tại mắt. Đồng thời, thận cũng có nhiệm vụ duy trì cân bằng dịch và điện giải - một yếu tố cũng rất quan trọng với sức khỏe của đôi mắt. Chính vì thế, khi thận bị tổn thương, mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Khi thận bị tổn thương có thể gây ra một số thay đổi bất thường tại mắt (Ảnh minh họa).

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo thận đang bị tổn thương

Theo Times of India, có 5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo thận đang bị tổn thương mà bạn nên chú ý.

1. Mắt sưng phù kéo dài

Việc mắt sưng nhẹ sau một đêm thiếu ngủ hay ăn mặn là điều thường gặp. Nhưng nếu tình trạng phù mắt kéo dài, đặc biệt là vùng quanh mi, có thể là dấu hiệu của protein niệu. Đây là tình trạng xảy ra khi protein bị rò rỉ vào nước tiểu do chức năng lọc của thận có vấn đề.

2. Nhìn mờ hoặc nhìn đôi

Nếu bạn đột ngột thấy mờ mắt, khó tập trung thị lực hoặc nhìn đôi, đừng chỉ nghĩ đến vấn đề ở mắt. Đây có thể là hậu quả của tổn thương mao mạch võng mạc, thường gặp trong tăng huyết áp hoặc đái tháo đường kéo dài - hai nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn tính.

Tình trạng này khiến dịch rò rỉ ra võng mạc, gây sưng hoặc thậm chí mất thị lực nếu không được điều trị kịp thời.

3. Khô rát, ngứa mắt kéo dài

Khô hoặc ngứa mắt kéo dài có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng thận có vấn đề (Ảnh minh họa).

Mắt khô, ngứa hoặc kích ứng thường xuyên có thể không chỉ là do thời tiết hay dùng quá nhiều điện thoại. Tình trạng này rất phổ biến ở người bị suy thận mạn tính hoặc người đang chạy thận nhân tạo.

Nguyên nhân của tình trạng này là do sự tích tụ độc chất trong cơ thể khi chức năng lọc của thận bị suy giảm, từ đó ảnh hưởng đến tuyến lệ, gây giảm tiết nước mắt.

4. Mắt đỏ

Mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân như dị ứng hay mất ngủ. Tuy nhiên, mắt đỏ cũng có thể xảy ra khi các các mao mạch nhỏ trong mắt bị vỡ do huyết áp cao hoặc bệnh lý tự miễn ảnh hưởng tới cả mắt lẫn thận, điển hình như lupus ban đỏ hệ thống.

5. Khó phân biệt màu sắc

Người có vấn đề về thận đôi khi nhận thấy sự thay đổi trong việc cảm nhận màu sắc, đặc biệt là với màu xanh và vàng. Điều này có thể xuất phát từ tổn thương dây thần kinh thị giác hoặc võng mạc do huyết áp cao kéo dài, tiểu đường hoặc sự tích tụ của độc tố urê trong máu khi chức năng thận bị tổn thương.

Những thay đổi này thường tiến triển âm thầm, khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với quá trình lão hóa thị lực thông thường.

Khi nào nên đi khám?

Một chút khó chịu ở mắt thường không đáng lo. Nhưng nếu bạn nhận thấy triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn, kèm theo mệt mỏi, phù chân hoặc các bất thường khi tiểu tiện, đó có thể là lời cảnh báo sớm cho thấy thận đang bị tổn thương.

Đặc biệt nếu bạn đang có tiền sử tiểu đường, cao huyết áp hoặc có người thân mắc bệnh thận, việc theo dõi song song cả thị lực và chỉ số chức năng thận là rất cần thiết.

Nhìn chung, những dấu hiệu ở mắt có thể phản ánh sức khỏe của thận. Nhận diện sớm những bất thường nhỏ có thể giúp bạn phát hiện bệnh thận từ giai đoạn đầu.

Nguồn: Times of India