Người tuổi thọ ngắn thường có 2 đặc điểm này khi ngủ: Có 1 cũng cần hành động ngay!

Rebecca Robbins, chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ của Đại học Y Harvard, tác giả của nghiên cứu trên, cho biết những người thường gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ và thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ và có tuổi thọ ngắn hơn so với những người không có các dấu hiệu này.

Vị chuyên gia của Đại học Y Harvard nhấn mạnh, kết quả của nghiên cứu củng cố thêm bằng chứng cho thấy chất lượng giấc ngủ mỗi đêm có vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh về suy giảm nhận thức cũng như nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Nghiên cứu được đăng tải trên The Journal of Sleep Research.

Mối liên hệ giữa chất lượng giấc ngủ và tuổi thọ

Chất lượng giấc ngủ có liên quan tới tuổi thọ (Ảnh minh họa)

Khó ngủ và thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm là 2 trong số rất nhiều các biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ. Thiếu ngủ và rối loạn giấc ngủ được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) coi là “vấn đề sức khỏe cộng đồng” bởi chúng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, sa sút trí tuệ, cuối cùng là khiến tuổi thọ con người bị rút ngắn lại.

Theo kết quả của nghiên cứu trên, những người bị khó ngủ hầu hết mỗi đêm có nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào cao hơn khoảng 44% so với những người không bị khó ngủ. Trong khi đó nguy cơ này ở những người thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm cao hơn 56% so với những người không bị tỉnh giấc.

Ngoài ra, những người có 1 trong 2 dấu hiệu trên cũng có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn so với nhóm đối chứng.

Đặc biệt, nhóm người có cả 2 dấu hiệu này có nguy cơ tử vong sớm và sa sút trí tuệ ở mức cao nhất.

“Chúng tôi phát hiện những người thường xuyên bị khó ngủ, đồng thời bị thức giấc vào ban đêm có nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn 56% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 80% so với những người không có cả 2 dấu hiệu này”, chuyên gia Robbins cho biết.

Kết quả này đúng ngay cả sau khi các tác giả của nghiên cứu xem xét các yếu tố như trầm cảm, giới tính, thu nhập, trình độ học vấn và các tình trạng bệnh mạn tính khác.

Các nghiên cứu khác nói gì?

Theo CNN, một giấc ngủ ngon có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và khả năng nhận thức. Ví dụ, một nghiên cứu được đăng tải trên Brain vào năm 2017 phát hiện, ở những người trung niên khỏe mạnh, chỉ một đêm ngủ không ngon giấc cũng có thể khiến cơ thể sản sinh nhiều mảng xơ beta amyloid hơn. Beta amyloid có nguồn gốc từ một protein lớn hơn có trong màng chất béo bao quanh tế bào thần kinh, có thể làm gián đoạn sự giao tiếp giữa các tế bào não, cuối cùng giết chết các tế bào não khi chúng tích tụ trong não. Beta amyloid là một trong những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer.

Một đêm ngủ không ngon giấc cũng có những ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu này cũng phát hiện, nếu bị gián đoạn giấc ngủ trong 1 tuần, lượng tau (một loại protein khác gây ra tình trạng rối loạn liên quan đến bệnh Alzheimer, bệnh sa sút trí tuệ thùy trán và bệnh sa sút trí tuệ thể Lewy) cũng có thể gia tăng.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Nature Communications vào năm 2021 cho thấy, việc ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, đặc biệt ở nhóm tuổi 50-70.

Trong một bài báo được công bố trên Journal of Sleep Research vào năm 2021, các nhà nghiên cứu tiết lộ những người trung niên hay khó ngủ hoặc hay tỉnh giấc vào ban đêm có nguy cơ tử vong cao hơn so với những người không gặp vấn đề về giấc ngủ. Điều này thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cần làm gì để cải thiện chất lượng giấc ngủ?

Theo CNN, bạn cũng có thể giải quyết các vấn đề về giấc ngủ bằng cách vệ sinh giấc ngủ, cụ thể:

Không nên xem tivi, dùng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị phát ra ánh sáng xanh khác ít nhất từ 1-2 tiếng trước khi đi ngủ.

Nên chuẩn bị một chiếc giường và gối thoải mái.

Giữ phòng ngủ mát mẻ, yên tĩnh và tối.

Không sử dụng đồ uống có chứa caffeine và cồn sát giờ đi ngủ.

Nếu đã áp dụng những biện pháp trên mà vẫn gặp những rối loạn về giấc ngủ, hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn.