Tìm ra 3 loại cà phê có tác dụng tăng tuổi thọ cực tốt, phòng ngừa cả bệnh tim và đột quỵ

Cà phê có rất nhiều lợi ích với sức khỏe (Ảnh minh họa)

Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra các tác dụng của cà phê đối với sức khỏe con người, trong đó có kéo dài tuổi thọ. Ví như một nghiên cứu được đăng tải trên The European Journal of Preventive Cardiology cho thấy, uống cà phê hàng ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ cũng như nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân.

3 loại cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Peter Kistler, trưởng khoa nghiên cứu điện sinh lý tim, Viện Tim và Tiểu đường Baker (Úc), tác giả của nghiên cứu, cho biết cà phê rang xay có chứa caffeine, cà phê hòa tan có caffeine và cà phê không chứa caffeine là 3 loại cà phê có thể mang lại các lợi ích trên.

"Tiêu thụ thường xuyên 3 loại cà phê này với mức độ vừa phải có thể được coi là một phần của lối sống lành mạnh", vị chuyên gia tim mạch cho hay.

Nghiên cứu trên đã sử dụng dữ liệu sức khỏe của gần 450.000 người trưởng thành trong Ngân hàng Sinh học Vương Quốc Anh. Họ đều không bị rối loạn nhịp tim hoặc mắc các bệnh tim mạch khác khi bắt đầu tham gia nghiên cứu. Họ được chia thành bốn nhóm: những người thường uống cà phê rang xay có chứa caffeine, những người thường uống cà phê không chứa caffein, những người thường uống cà phê hòa tan có chứa caffeine và những người không có thói quen uống cà phê.

Sau trung bình 12,5 năm, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ y tế và báo cáo tử vong của những người tham gia. Theo đó, những người có thói quen uống 3 loại cà phê nêu trên đều có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn so với những người không uống cà phê. Cụ thể, nguy cơ tử vong sớm ở những người uống cà phê rang xay có chứa caffeine, người uống cà phê không chứa caffeine và người uống cà phê hòa tan có chứa caffeine thấp hơn lần lượt là 27%, 14% và 11% so với người không uống cà phê. Lượng cà phê có tác dụng tốt nhất là 2-3 tách/ngày.

Đối với nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, 3 nhóm trên có nguy cơ thấp hơn lần lượt là 20%, 6% và 9% so với nhóm người không uống cà phê.

Lưu ý khi uống cà phê

Uống cà phê đúng cách để có được lợi ích (Ảnh minh họa)

Các nhà nghiên cứu cho rằng, cà phê có chứa hơn 100 thành phần có hoạt tính sinh học, nổi bật nhất là caffeine. Chính những thành phần này mang lại những lợi ích tích cực đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý, việc thêm đường, kem, sữa và các chất làm ngọt khác vào cà phê có thể làm giảm đi tác dụng đáng quý của thứ đồ uống này.



Ngoài ra, cách pha cà phê cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nó đối với sức khỏe. Trong hạt cà phê có chứa cafestol, một chất có thể làm tăng cholesterol "xấu" - LDL. Việc lọc cà phê bằng giấy lọc khi pha có thể giảm thiểu được cafestol.