Điều gì xảy ra nếu bạn đi ngủ sớm trong một tháng?

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, trào lưu "thử nghiệm ngủ sớm" đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bạn đã bao giờ thử ngủ lúc 22h và thức dậy lúc 6h chưa?

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, trào lưu "thử nghiệm ngủ sớm" đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Không ít người duy trì lịch sinh hoạt này cho biết họ nhận thấy nhiều thay đổi tích cực như: cân nặng giảm, tóc bớt rụng, da dẻ hồng hào hơn, tâm trạng cải thiện, cơ thể tràn đầy năng lượng... Thậm chí, có người còn chia sẻ: "Cảm giác làm chủ cuộc sống thật tuyệt vời."

Thời điểm đi ngủ tốt nhất đã được xác định: Không phải 23h, càng không phải 0h

Thời điểm nào là tốt nhất để đi ngủ?

Một nghiên cứu công bố năm 2021 trên European Heart Journal – Digital Health đã phân tích dữ liệu từ thiết bị đeo theo dõi giấc ngủ của hơn 88.000 người trong Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank). Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện mối quan hệ giữa thời điểm đi ngủ và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đồng thời đưa ra câu trả lời khá rõ ràng: Khoảng thời gian từ 22h đến 22h59 là thời điểm lý tưởng nhất để đi ngủ.

Kết quả cho thấy những người đi ngủ trong khung giờ này có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp nhất. Ngược lại, thời điểm đi ngủ càng muộn, đặc biệt là sau nửa đêm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng tăng và mối liên hệ này rõ rệt hơn ở phụ nữ.

Khoảng thời gian từ 22h đến 22h59 là thời điểm lý tưởng nhất để đi ngủ.

Vì sao nên đi ngủ trước 23?