WHO cảnh báo nguy cơ ung thư tăng vọt

Theo Báo cáo Tình trạng ung thư toàn cầu 2026, thế giới hiện ghi nhận khoảng 20,6 triệu ca ung thư mới và gần 10 triệu ca tử vong vì ung thư mỗi năm.

(Ảnh minh họa: AP)

Báo cáo Tình trạng ung thư toàn cầu 2026 do Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác cùng Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế công bố nhận định ung thư gây ra những gánh nặng lớn về thể chất, tinh thần và tài chính đối với hàng triệu người trên thế giới.

Đáng lưu ý, căn bệnh ung thư sẽ ảnh hưởng đến 92% dân số thế giới, khi chính họ được chẩn đoán mắc bệnh hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình bị bệnh. Báo cáo nêu rõ ung thư vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn cầu. Nếu không có các biện pháp can thiệp khẩn cấp, đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh, số ca mắc ung thư mới hàng năm có thể tăng lên gần 35 triệu vào năm 2050.

WHO nhận định việc đảo ngược xu hướng này đòi hỏi cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư cũng như cộng đồng. Ba ưu tiên chiến lược gồm nâng cao năng lực, tăng cường bảo vệ và tối ưu hóa giá trị đầu tư để cải thiện hiệu quả phòng chống ung thư trên toàn cầu.

(Ảnh: AP)

Theo cảnh báo của WHO, tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc ung thư vẫn hiện hữu và kéo dài. Theo đó, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư vú ở nữ giới có thể đạt khoảng 87% tại các quốc gia thu nhập cao, trong khi con số này chỉ ở mức dưới 42% đối với các nước thu nhập thấp do hạn chế về sàng lọc, chẩn đoán sớm và điều trị chuyên sâu.

Điều đáng nói là phần lớn nguy cơ ung thư có thể phòng tránh, nhiều bệnh có thể phát hiện sớm hơn, và những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị cũng đang mở thêm cơ hội cho người bệnh.

Bên cạnh những thách thức, tiến triển trong công tác phòng chống ung thư đã được ghi nhận. Nhiều quốc gia đã đạt kết quả tích cực trong việc kiểm soát thuốc lá, mở rộng phạm vi tiêm chủng, đồng thời tăng cường các chương trình sàng lọc, phát hiện sớm đối với bệnh lý có thể phòng ngừa như HPV, viêm gan B và C.