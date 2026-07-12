Bác sĩ ung bướu: Đừng bỏ qua cảm giác này khi ăn bởi đó có thể là tín hiệu sớm của ung thư thực quản

Chuyên gia cảnh báo ung thư thực quản là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm vì diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu rất dễ bị bỏ qua.

Bệnh nhân N.V.T. (69 tuổi, trú tại Bắc Ninh) được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) tại phân thùy trước của gan và được chỉ định phẫu thuật cắt gan. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra ngay trong quá trình chuẩn bị trước ca mổ: bệnh nhân phát hiện mắc thêm ung thư thực quản.

ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa và Ung bướu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đây là hai loại ung thư hoàn toàn khác nhau. Khối u ở gan là ung thư biểu mô tế bào gan, còn tổn thương ở thực quản là ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát, không phải ung thư gan di căn. Điều may mắn là tổn thương thực quản được phát hiện rất sớm, hoàn toàn tình cờ trong quá trình chuẩn bị điều trị ung thư gan.

Sau khi phẫu thuật ung thư gan, bệnh nhân tiếp tục điều trị ung thư thực quản.

Ung thư thực quản là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm vì diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu rất dễ bị bỏ qua.

Bác sĩ Quốc cảnh báo ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ xuất hiện cảm giác nuốt nghẹn nhẹ khi ăn thức ăn đặc, nuốt vướng, thỉnh thoảng bị sặc khi ăn uống hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Những biểu hiện này thường không gây đau đớn nên nhiều người chủ quan, chỉ đi khám khi việc ăn uống trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, đến khi khối u phát triển lớn, làm hẹp lòng thực quản khiến người bệnh không thể ăn uống bình thường, cơ thể suy kiệt nhanh thì bệnh thường đã bước sang giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Tế bào ung thư phát triển (Ảnh minh họa).

Đáng lưu ý, thực quản là cơ quan không có lớp thanh mạc - lớp màng bảo vệ ngoài cùng như dạ dày hay đại tràng. Vì thiếu lớp bảo vệ này, tế bào ung thư có xu hướng xâm lấn rất nhanh sang các cơ quan lân cận như khí quản, phế quản hoặc các mạch máu lớn trong lồng ngực. Khi đó, cơ hội phẫu thuật triệt căn sẽ giảm đáng kể.

TS.BS Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên chủ quan nếu xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn, nuốt vướng kéo dài hoặc thường xuyên bị sặc khi ăn uống.

"Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thực quản, trong đó có ung thư thực quản. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất lớn, giúp tăng cơ hội điều trị khỏi bệnh", bác sĩ Trọng nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ, những người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư thực quản gồm:

- Người lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá nhiều năm;

- Người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài;

- Người có thói quen thường xuyên ăn, uống đồ quá nóng.

Các trường hợp trên nên chủ động khám chuyên khoa và nội soi thực quản khi có dấu hiệu bất thường. Việc chẩn đoán sớm không chỉ giúp việc điều trị hiệu quả hơn mà còn có thể cứu sống người bệnh trước khi ung thư tiến triển sang giai đoạn không còn khả năng phẫu thuật.

Để phòng ngừa ung thư thực quản cần tránh:

- Không hút thuốc lá: đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư thực quản.

- Hạn chế lạm dụng uống bia rượu: do uống rượu trong thời gian dài sẽ gây hậu quả nặng nề, làm phá hủy niêm mạc thực quản và dạ dày.

- Áp dụng chế độ ăn khoa học và chia nhỏ bữa ăn trong ngày: chế độ ăn uống nhiều rau quả, trái cây sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư thực quản.

- Duy trì trọng lượng hợp lý và có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học.

- Tránh áp lực: Áp lực công việc, thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, stress... là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.