Việt Nam sở hữu 3 loại cá tốt nhất thế giới: Giá bình dân, chống ung thư, tăng cả tuổi thọ

Từ lâu, người Việt đã quen thuộc với các món cá biển như cá trích, cá thu hay cá mòi. Thế nhưng ít ai biết rằng, đây là 3 loại cá tốt hàng đầu cho sức khỏe. Chia sẻ trên Cleveland Clinic , chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Julia Zumpano cho biết, 3 loại cá phổ biến và có giá bình dân này là 3 loại cá tốt nhất thế giới, mang lại hàng loạt lợi ích cho con người, trong đó có hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và kéo dài tuổi thọ.

3 loại cá tốt nhất thế giới

1. Cá mòi

Cá mòi (Ảnh minh họa).

Chuyên gia Julia Zumpano cho biết: "Chọn ăn cá mòi, điều đó có nghĩa là bạn đã có một lựa chọn vô cùng đúng đắn" . Bởi lẽ, loại cá nhỏ bé này chứa rất nhiều omega-3. Theo chuyên gia Julia Zumpano, trong 85g cá mòi có tới 2g omega-3. Đây là một trong những loại cá có hàm lượng omega-3 cao nhất, thế nhưng lại có có hàm lượng thủy ngân ở mức thấp nhất. Hơn nữa, phần lớn cá mòi hiện nay được đánh bắt tự nhiên, không qua nuôi công nghiệp.

Ngoài ra, cá mòi còn là nguồn canxi và vitamin D dồi dào, giúp củng cố xương, phòng loãng xương và hỗ trợ miễn dịch. Đây cũng là loại thực phẩm an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Tại Việt Nam, tùy từng khu vực, giá cá mòi tươi trung bình ở khoảng 40.000 - 60.000 đồng/kg. Ngoài cá tươi, cá mòi cũng được bán dưới dạng cá khô hoặc đóng hộp. Với giá thành bình dân, dễ chế biến, cá mòi xứng đáng là "món ăn quốc dân" giúp bổ sung dinh dưỡng mà không tốn kém.

2. Cá trích

Cá trích tươi (Ảnh minh họa).

Loại cá thứ 2 trong danh sách 3 loại cá tốt nhất mà chuyên gia Julia Zumpano nhắc tới đó là cá trích. Đây cũng là một loại cá béo, giàu omega-3. Theo đó, chỉ 85g cá trích cung cấp 1,5g omega-3. Lượng omega-3 này thậm chí cao hơn cả cá hồi hoặc cá ngừ.

Omega-3 là loại chất béo mà cơ thể không thể tự tổng hợp nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm viêm, ổn định mỡ máu và bảo vệ thành mạch máu. Không chỉ vậy, cá trích còn có mức thủy ngân thấp hơn nhiều so với các loại cá lớn, giúp an toàn hơn khi sử dụng thường xuyên.

Tại Việt Nam, giá cá trích thông thường từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Ở các chợ cá của các địa phương vùng biển, giá cá trích có thể rẻ hơn nữa.

3. Cá thu

Một loại cá thu (Ảnh minh họa).

Cá thu là loại cá đứng ngôi "vua" về hàm lượng omega-3. Theo thông tin từ Healthline , lượng omega-3 có trong cá thu cao gấp đôi so với cá hồi. Tại Việt Nam, tùy từng loại cá thu, giá cá dao động ở khoảng 140.000 - 500.000 đồng/kg.

Điểm chung của 3 loại cá tốt nhất thế giới

Điểm chung của cá thu, cá trích và cá mòi đó là chúng đều được xếp vào loại cá "béo" vì giàu omega-3. Đây chính là yếu tố dinh dưỡng mang lại hàng loạt lợi ích cho sức khỏe con người, đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa ung thư và tăng tuổi thọ.

Theo các nghiên cứu tổng hợp của Cancer Council Australia , omega-3 trong cá "béo" có thể giảm viêm nhiễm, ức chế quá trình oxy hóa và kìm hãm sự tăng sinh của tế bào ung thư, bảo vệ tế bào khỏe mạnh. Điều này giúp bảo vệ cơ thể trước nhiều loại bệnh mạn tính như ung thư, đồng thời giúp tăng tuổi thọ.

Một số nghiên cứu dịch tễ học cho thấy việc ăn cá thường xuyên, đặc biệt là cá "béo", có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Cụ thể, mỗi khi tăng thêm khoảng 100g cá trong khẩu phần ăn hằng ngày, nguy cơ ung thư đại tràng có thể giảm khoảng 11%, còn mức tăng 20g cá mỗi ngày giúp giảm khoảng 6% nguy cơ ung thư gan.

Ngoài việc cung cấp protein dễ hấp thu, ăn cá "béo" thường xuyên còn giúp thay thế phần thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn – những nhóm thực phẩm có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư.

Nguồn: Cleveland Clinic, Cancer Council Australia