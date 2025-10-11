Bất ngờ với chế độ ăn của người đàn ông sống thọ nhất thế giới: Có 3 món rất nhiều người Việt yêu thích

Cụ João Marinho Neto - người đàn ông sống thọ nhất thế giới (Ảnh: LongeviQuest).

Tháng 11/2024, sau khi cụ ông người Anh John Tinniswood qua đời ở tuổi 112, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức trao danh hiệu “người đàn ông sống thọ nhất thế giới” cho cụ João Marinho Neto. Thời điểm đó, cụ Neto vừa tròn 112 tuổi 52 ngày, trở thành người đàn ông cao tuổi thứ 26 được ghi nhận trong lịch sử nhân loại.

Vào ngày 5/10 vừa qua, cụ Neto đón sinh nhật tuổi 113. Được biết, cụ Neto sinh năm 1912 tại thị trấn Maranguape, bang Ceará, Brazil. Dù đã sống hơn một thế kỷ, cụ Neto vẫn minh mẫn, ăn uống tốt và duy trì những thói quen sống rất giản dị.

Chế độ ăn của người đàn ông sống thọ nhất thế giới

Cụ João Marinho Neto cùng người thân trong gia đình (Ảnh: LongeviQuest).

Nhiều người nghĩ rằng người sống thọ thường ăn kiêng khắt khe. Thế nhưng, cụ Neto lại có các bữa ăn đơn giản lại đầy đủ năng lượng, trong đó chủ yếu dùng các thực phẩm sẵn có từ nông sản địa phương.

Mỗi sáng, cụ Neto bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê và vài trái nho tươi. Hai loại thực phẩm này đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, giúp làm chậm lão hóa và bảo vệ tim mạch. Bên cạnh cà phê và nho, thịt gà thả vườn cũng là phần quan trọng trong thực đơn hằng ngày của cụ Neto. Loại thịt này cung cấp protein dễ tiêu và các vi chất như kẽm, selen, hỗ trợ hệ miễn dịch và duy trì thể lực. Cà phê, nho tươi và gà thả vườn đều rất sẵn tại Việt Nam và là những món “khoái khẩu” của rất nhiều người Việt.

Ngoài ra, cụ Neto cũng thường dùng panela – loại đường thô nấu cô đặc từ nước mía. So với đường tinh luyện, panela giúp bổ sung năng lượng ổn định hơn mà không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Đồng thời, panela cũng giàu các khoáng chất tự nhiên như sắt, canxi, magiê và kali.

Nhờ tất cả những điều trên, cụ Neto vẫn giữ được sức khỏe và tinh thần minh mẫn dù đã bước qua tuổi 113.

Bí quyết sống thọ: “Ở bên những người tốt”

Hình ảnh cụ João Marinho Neto trong sinh nhật lần thứ 113 (Ảnh: Guinness World Records).

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ Neto chia sẻ với Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới rằng điều quan trọng nhất là “được sống bên những người tốt bụng và luôn có những người thương yêu ở bên cạnh”.

Cụ Neto khẳng định tình cảm gia đình chính là yếu tố giúp cụ sống vui và sống khỏe. Cụ có 8 người con, trong đó 6 người vẫn còn sống, cùng 22 cháu, 15 chắt và 3 chút. Trong lễ mừng sinh nhật 113 tuổi của cụ, hình ảnh đại gia đình nhiều thế hệ quây quần bên cụ khiến cộng đồng mạng quốc tế xúc động.

Cụ từng nói: “Tôi tin mình sống lâu vì quanh tôi luôn là những người tốt, những người tôi yêu và yêu tôi”.

Giới khoa học từ lâu cũng công nhận rằng sự gắn kết xã hội và cảm giác được yêu thương có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm – tương đương với việc duy trì thói quen vận động hay chế độ ăn lành mạnh.

Hoạt động thể chất – sợi dây nối dài tuổi thọ

Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, từ năm 4 tuổi cụ Neto đã theo cha ra đồng, làm việc chân tay dưới cái nắng nhiệt đới đặc trưng của vùng Đông Bắc Brazil. Suốt nhiều thập niên, cụ Neto không bao giờ rời xa công việc đồng áng. Khi về già, dù không còn ra đồng mỗi ngày, cụ vẫn duy trì thói quen đi bộ, tự chăm sóc cây cối quanh nhà. Đây là điều mà nhiều nghiên cứu đã chứng minh có thể giúp duy trì sức mạnh cơ xương, cải thiện tuần hoàn và giảm suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

Sau hơn một thế kỷ chứng kiến bao biến động của thế giới, cụ Neto vẫn chọn cách sống giản dị: ăn uống điều độ, vận động vừa sức, sống chan hòa với gia đình và hàng xóm. Nhờ đó, cụ Neto chưa bao giờ mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường hay ung thư.

Trong năm 2025, cụ Neto từng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cụ Ethel Caterham, người phụ nữ sống thọ nhất thế giới (116 tuổi, Anh). Đây là lần đầu tiên hai “bậc đại thọ” ở hai châu lục gửi lời chào mừng sinh nhật cho nhau – một khoảnh khắc được Guinness gọi là “đầy tính nhân văn và hiếm có trong lịch sử nhân loại”.

Theo People và Guinness World Records