Không chỉ rượu bia, những người tuổi thọ ngắn còn hay uống loại đồ uống này: Nghiên cứu hé lộ con số gây sốc

Tạp chí Eating Well thông tin, lạm dụng đồ uống có đường cũng có thể làm tăng nguy cơ đoản thọ do tử vong sớm, đặc biệt từ bệnh tim mạch và ung thư. Điều này đã được một nghiên cứu khoa học chứng minh.

Nghiên cứu này thậm chí còn đưa ra con số gây sốc: Uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày sẽ khiến bạn đánh mất 12 phút khỏe mạnh của cuộc đời. Theo thống kê, gần 2/3 người trưởng thành tại Mỹ tiêu thụ ít nhất một lon đồ uống có đường mỗi ngày.

Đồ uống có đường có thể cắt ngắn tuổi thọ nếu chúng ta tiêu thụ thường xuyên (Ảnh minh họa).

Lạm dụng đồ uống có đường rút ngắn tuổi thọ

Nghiên cứu trên được đăng tải trên tạp chí Nature Food vào năm 2021. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã xem xét, định lượng sự ảnh hưởng của thực phẩm, đồ uống tới tuổi thọ của con người. Kết quả cho thấy, chỉ cần uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày có thể khiến bạn mất đi 12 phút sống khỏe mạnh, không mắc bệnh mạn tính của cuộc đời.

Trung bình, một lon đồ uống có đường 330ml chứa khoảng 10 thìa cà phê đường, tương đương gần như toàn bộ lượng đường bổ sung được khuyến cáo tiêu thụ trong một ngày. Hướng dẫn Chế độ ăn uống dành cho Người Mỹ khuyến nghị lượng đường bổ sung mà mọi người nên tiêu thụ trong ngày chỉ nên ở mức dưới 10% tổng năng lượng, tức khoảng 12,5 thìa cà phê đường mỗi ngày đối với chế độ ăn tiêu chuẩn 2.000 calo.

Có rất nhiều loại đồ uống có đường (Ảnh minh họa).

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Jamie Nadeau cho biết: “Việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến tăng cân, bệnh tim và tiểu đường tuýp 2. Một số bác sĩ tim mạch thậm chí khuyến cáo tránh hoàn toàn đồ uống có đường để bảo vệ sức khỏe lâu dài”.

Không chỉ gây hại vì lượng đường cao, loại đồ uống này gần như không chứa giá trị dinh dưỡng. Một chuyên gia dinh dưỡng khác, Laura M. Ali, nói rằng: “Đồ uống có đường chỉ cung cấp calo rỗng, không có vitamin hay khoáng chất cần thiết”.

Việc tiêu thụ nhiều calo rỗng còn khiến chúng ta dễ ăn bù nhiều hơn, dẫn đến tăng cân và kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe khác.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sức khỏe đường ruột có liên hệ mật thiết với tuổi thọ và khả năng miễn dịch. Các nghiên cứu phát hiện rằng, người tiêu thụ nhiều đồ uống có đường thường có hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và tiểu đường.

Không chỉ vậy, loại đồ uống này còn là “kẻ thù” của răng miệng. Sự kết hợp giữa đường và axit trong đồ uống có đường tạo môi trường hoàn hảo cho sâu răng và viêm nướu phát triển. Trong khi đó, tình trạng răng miệng yếu cũng được chứng minh là liên quan trực tiếp đến các bệnh tim mạch và tiểu đường. Đây là hai nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm.

Những lựa chọn thay thế giúp sống lâu hơn

Thay vì tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường, hãy tiêu thụ những loại đồ uống lành mạnh hơn (Ảnh minh họa).

Thỉnh thoảng uống một lon đồ uống có đường không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu đây là thói quen hằng ngày, nó có thể âm thầm lấy đi sức khỏe và tuổi thọ của bạn.

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định: Đồ uống có đường là loại thức uống số một cần hạn chế nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh. Nếu uống, không nên uống quá một lon mỗi tuần.

Tin vui là có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn có thể thay thế cho loại đồ uống này giúp bạn vừa giải khát, vừa kéo dài tuổi xuân. Các lựa chọn này bao gồm:

Nước lọc thêm các lát trái cây tươi: Chỉ cần thêm vài lát cam, chanh, dưa hấu hoặc lá bạc hà, bạn đã có thức uống thơm nhẹ mà không chứa calo. Trà không đường: Từ trà xanh, trà đen đến trà thảo mộc đều chứa chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch. Cà phê đen: Một ly cà phê nguyên chất mang lại chất chống oxy hóa và caffeine tự nhiên, thậm chí được chứng minh giúp kéo dài tuổi thọ, miễn là bạn không lạm dụng đường hoặc siro tạo vị.

Nguồn: Eating Well