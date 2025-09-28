Bộ phận này càng to, tuổi thọ càng giảm: Kiểm tra ngay xem bạn có không

Việc tăng kích thước vòng bụng do tích tụ mỡ không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn gia tăng nguy cơ tử vong sớm, giảm tuổi thọ. CNN trích dẫn kết quả của một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ): mỡ ở vòng bụng càng nhiều, nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào sẽ càng cao, bất kể tổng lượng mỡ trong cơ thể bạn là bao nhiêu.

Vì sao bụng to do tích mỡ lại giảm tuổi thọ?

Kích thước vòng bụng càng to, tuổi thọ sẽ càng giảm (Ảnh minh họa).

Để có được kết quả trên, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 72 nghiên cứu với hơn 2.5 triệu người tham gia. Những người tham gia được theo dõi sức khỏe từ 3 - 24 năm. Kết quả cho thấy, cứ mỗi 10cm tăng thêm ở kích thước vòng bụng, nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào ở phụ nữ sẽ tăng 8%, và ở nam giới, con số này lên tới 12%. Điều này cho thấy, không chỉ lượng mỡ thừa trong cơ thể mà vị trí tích tụ mỡ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo tuổi thọ của mỗi người.

CNN thông tin thêm, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tích tụ mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, có thể gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như bệnh tim, tiểu đường tuýp 2, huyết áp cao và các vấn đề về rối loạn hormone. Mỡ nội tạng không chỉ đơn giản là lớp mỡ bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà nó còn là lớp mỡ bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, tuyến tụy và ruột, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng sinh lý của cơ thể.

Cách giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe

Để giảm mỡ bụng, một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với tập luyện là điều cần thiết. Thực hiện một chế độ ăn dựa trên thực vật với nhiều rau củ quả tươi hoặc đông lạnh, chọn các nguồn protein ít béo và hạn chế đường là những biện pháp cơ bản giúp bạn giảm mỡ bụng hiệu quả.

Hãy duy trì chế độ ăn khoa học (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, điều chỉnh khẩu phần ăn cũng rất quan trọng. Một mẹo đơn giản là sử dụng đĩa nhỏ thay vì đĩa lớn để giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Thực phẩm chế biến sẵn và nhiều đường cần được hạn chế tối đa, trong khi các loại thực phẩm nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch và các loại hạt là lựa chọn tốt hơn.

Tập thể dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mỡ bụng. Bạn nên thực hiện các bài tập thể dục nhịp điệu như đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc bơi lội ít nhất 150 phút mỗi tuần. Nếu có thể, bổ sung các bài tập sức mạnh và tăng cơ để đốt cháy nhiều calo hơn.

Đừng quên tập thể dục thường xuyên (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng căng thẳng và lo âu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tích tụ nhiều mỡ bụng. Kỹ năng quản lý căng thẳng, chẳng hạn như thiền, yoga hay chỉ đơn giản là đi dạo ngoài trời, có thể giúp giảm hormone căng thẳng và hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Chúng ta không thể thay đổi hình dáng cơ thể ngay lập tức, nhưng việc kiểm soát mỡ bụng là điều quan trọng để giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu bạn thấy bụng mình ngày càng to ra, đã đến lúc phải kiểm tra và hành động để bảo vệ sức khỏe của mình trước khi quá muộn.

Nguồn: CNN, Harvard Health