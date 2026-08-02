Vì sao nhiều người đổ muối vào bồn cầu trước khi đi ngủ? Sáng hôm sau mới thấy công dụng

Nửa cốc muối được đổ vào bồn cầu trước khi đi ngủ tưởng như vô lý, nhưng đến sáng hôm sau, kết quả mới hé lộ lý do vì sao nhiều người áp dụng mẹo này.

Mùi khó chịu trong phòng tắm có thể khiến cả không gian sống trở nên kém sạch sẽ, ngay cả khi khu vực này vẫn được lau dọn thường xuyên. Nhiều loại xịt thơm chỉ che lấp mùi trong thời gian ngắn mà không xử lý được lớp cặn bẩn hoặc vi khuẩn có thể là nguồn gây mùi.

Theo Times of India , một mẹo đơn giản đang được nhiều người chú ý là đổ muối ăn vào bồn cầu trước khi đi ngủ và để nguyên qua đêm. Cách làm này không thể thay thế việc vệ sinh kỹ, nhưng có thể hỗ trợ giảm mùi nhẹ, làm mềm một phần cặn bám và giúp bồn cầu dễ cọ rửa hơn vào sáng hôm sau.

Muối tác động thế nào khi để trong bồn cầu qua đêm?

Nhiều người đổ muối vào bồn cầu trước khi đi ngủ (Ảnh: The Economic Times).

Muối có đặc tính hút ẩm nhẹ và bề mặt hạt có khả năng tạo ma sát vừa phải. Khi được ngâm trong nước nhiều giờ, muối có thể hỗ trợ làm lỏng những lớp cặn mỏng, vết bẩn nhẹ, cặn xà phòng hoặc khoáng chất tích tụ quanh thành bồn cầu.

Đây cũng là những lớp chất bẩn có thể giữ lại vi khuẩn và góp phần tạo ra mùi khó chịu nếu không được làm sạch thường xuyên.

Cách làm:

Đổ khoảng nửa cốc đến một cốc muối ăn trực tiếp vào bồn cầu trước khi đi ngủ.

Để nguyên trong khoảng 6-8 giờ và không xả nước trong thời gian này.

Sáng hôm sau, dùng bàn chải cọ kỹ lòng bồn cầu, đặc biệt tập trung vào khu vực đường mực nước và phía dưới vành bồn cầu, sau đó mới xả nước.

Việc ngâm qua đêm kết hợp với cọ rửa được cho là có thể giúp loại bỏ một phần vết ố nhẹ và khiến bề mặt bồn cầu trông sạch hơn.

Một số người còn kết hợp muối với baking soda. Baking soda có khả năng hỗ trợ trung hòa một số mùi có tính axit, trong khi muối tạo thêm lực chà nhẹ khi cọ rửa.

Tuy nhiên, không nên tùy tiện trộn các hỗn hợp vệ sinh tự chế với thuốc tẩy hoặc hóa chất làm sạch khác. Một số sự kết hợp có thể làm giảm hiệu quả làm sạch hoặc gây ra phản ứng nguy hiểm.

Không thể thay thế việc vệ sinh sâu

Vệ sinh bồn cầu (Ảnh: Getty).

Mẹo dùng muối phù hợp hơn với việc duy trì vệ sinh định kỳ, không phải giải pháp cho bồn cầu bị đóng cặn dày, mốc hoặc ố màu lâu năm.

Nếu xuất hiện lớp cặn vôi cứng, nấm mốc hoặc những vết đổi màu khó làm sạch, người dùng có thể vẫn cần đến sản phẩm chuyên dụng phù hợp.

Ngoài ra, mùi trong phòng tắm không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ lòng bồn cầu. Vi khuẩn có thể tích tụ dưới vành bồn cầu, quanh chân bồn cầu, trong đường thoát nước, thùng rác hoặc hộp đựng bàn chải cọ.

Nước đọng lâu ngày trong hộp đựng bàn chải cũng có thể trở thành nơi vi khuẩn phát triển và phát sinh mùi. Vì vậy, khu vực này nên được vệ sinh và làm khô định kỳ.

Thùng rác trong phòng tắm cũng cần được đổ thường xuyên, đồng thời lau hoặc khử khuẩn để tránh mùi lưu lại.

Muốn phòng tắm thơm lâu cần chú ý thông gió

Bên cạnh việc vệ sinh, khả năng lưu thông không khí đóng vai trò quan trọng. Mở cửa sổ hoặc bật quạt hút sau khi tắm có thể giúp giảm độ ẩm, từ đó hạn chế điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Các bề mặt ướt nên được lau khô thường xuyên. Thảm phòng tắm cần được giặt định kỳ, còn khăn ẩm nên được thay hoặc phơi khô thay vì để lâu trong không gian kín.

Nếu mùi khó chịu vẫn tồn tại sau khi đã vệ sinh kỹ, nguyên nhân có thể không nằm ở bồn cầu. Cống sàn bị khô, đường thông hơi của hệ thống thoát nước bị tắc hoặc rò rỉ ngầm đều có thể là nguồn gây mùi.

Trong những trường hợp này, việc xác định và xử lý đúng nguyên nhân sẽ hiệu quả hơn so với chỉ dựa vào các mẹo làm sạch.

Nguồn: Times of India