Vì sao nhiều gia đình đặt 1 miếng bọt biển khô trong ngăn rau tủ lạnh vào mùa hè? Công dụng ít ai ngờ

Đặt một miếng bọt biển khô vào ngăn rau trong tủ lạnh đang trở thành mẹo được nhiều người chia sẻ vào mùa hè.

Đặt một miếng bọt biển vào ngăn rau trong tủ lạnh là một mẹo đang được nhiều người chia sẻ vào mùa hè (Ảnh: India Times).

Vào những ngày nóng ẩm của mùa hè, rau xanh vừa mua chưa lâu đã có thể mềm, úng hoặc đọng nước dù đã được để trong ngăn đựng chuyên dụng của tủ lạnh. Rau chân vịt, rau mùi, dưa chuột cùng một số loại quả mềm thường bị ảnh hưởng rõ nhất.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở nhiệt độ bên ngoài mà còn liên quan đến lượng hơi ẩm tích tụ trong ngăn rau. Lúc này, nhiều gia đình chọn đặt một miếng bọt biển khô vào ngăn rau. Cách làm này gần như không tốn chi phí nhưng có thể cùng lúc xử lý hai vấn đề thường gặp: rau củ nhanh hỏng và tủ lạnh có mùi.

Vì sao ngăn rau trong tủ lạnh càng ẩm, thực phẩm càng nhanh hỏng?

Theo Times of India, khi thời tiết nóng lên, không khí bên trong tủ lạnh, đặc biệt tại ngăn chứa rau củ, có thể giữ nhiều hơi ẩm hơn. Lượng ẩm dư thừa sau đó đọng lại trên bề mặt thực phẩm.

Môi trường ẩm khiến quá trình phân hủy do vi khuẩn diễn ra nhanh hơn, làm rau củ dễ thối, nhớt hoặc mềm nhũn. Những thực phẩm có hàm lượng nước cao như dâu tây, rau chân vịt, rau mùi, dưa chuột và bí ngòi đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi này.

Ngăn rau trong tủ lạnh càng ẩm, thực phẩm càng nhanh hỏng (Ảnh: Shutterstock).

Hơi ẩm bị giữ lại cũng có thể góp phần tạo nên mùi khó chịu trong tủ lạnh. Khi rau củ bắt đầu xuống cấp, chúng giải phóng các hợp chất trộn lẫn với không khí ẩm, tạo ra mùi cũ, hôi hoặc ngai ngái mỗi khi mở cửa tủ.

Một số sản phẩm khử mùi thường chỉ xử lý mùi đã xuất hiện. Trong khi đó, mẹo dùng bọt biển hướng đến việc hút bớt độ ẩm, yếu tố góp phần khiến rau củ nhanh hỏng và phát sinh mùi.

Miếng bọt biển khô hoạt động thế nào?

Cách thực hiện rất đơn giản. Chỉ cần lấy một miếng bọt biển sạch, khô hoàn toàn rồi đặt ở góc hoặc sát thành ngăn chứa rau.

Nhờ cấu tạo xốp và khả năng hút nước, miếng bọt biển sẽ hấp thụ một phần hơi ẩm, nước ngưng tụ trong ngăn. Khi lượng ẩm giảm, bề mặt rau củ ít bị đọng nước hơn, nhờ đó có thể giữ được độ cứng và tươi lâu hơn.

Miếng bọt biển khô (Ảnh: Getty).

Vị trí đặt miếng bọt biển cũng đáng lưu ý. Không nên để nó nằm trực tiếp lên rau, quả hoặc chen giữa các loại thực phẩm. Theo đó, miếng bọt biển nên được đặt ở góc hoặc dọc thành ngăn rau để hút độ ẩm trong không khí xung quanh.

Cách này đặc biệt phù hợp với những loại rau củ dễ xuống cấp trong mùa nóng, gồm:

Rau ăn lá như rau chân vịt;

Rau thơm như rau mùi và bạc hà;

Quả mềm như dâu tây;

Rau có nhiều nước như dưa chuột và bí ngòi.

Đây là những thực phẩm thường nhanh bị nhớt, mềm hoặc xẹp xuống khi độ ẩm trong ngăn rau quá cao. Times of India thông tin, một số người áp dụng mẹo này nhận thấy rau củ giữ được trạng thái tốt lâu hơn, nhờ đó giảm lượng thực phẩm phải bỏ đi.

Các loại củ hoặc rau có kết cấu cứng ít chịu ảnh hưởng hơn từ độ ẩm trong ngăn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của miếng bọt biển cũng không gây bất lợi cho chúng.

Không nên để miếng bọt biển ẩm quá lâu

Mẹo này được cho là phát huy tác dụng rõ hơn vào mùa hè và mùa mưa, khi độ ẩm không khí cao và tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn. Trong những tháng mát, khô, tình trạng tích tụ hơi ẩm có thể ít nghiêm trọng hơn.

Dù vậy, người dùng cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề vệ sinh.

Sau một thời gian hút ẩm, miếng bọt biển sẽ trở nên ướt. Nếu tiếp tục để trong ngăn rau quá lâu, chính nó có thể trở thành nơi vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Vì vậy, miếng bọt biển cần được lấy ra, rửa kỹ và phơi khô hoàn toàn thường xuyên, tốt nhất sau mỗi vài ngày. Nếu miếng bọt biển bắt đầu có mùi, nên thay miếng mới thay vì tiếp tục sử dụng.

Một miếng bọt biển đã bốc mùi không còn giúp xử lý vấn đề mà có thể trở thành một phần nguyên nhân khiến tủ lạnh có mùi khó chịu hơn.

Mẹo đặt miếng bọt biển khô không thể làm thay đổi hoàn toàn cách bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, khi được sử dụng và vệ sinh đúng cách, nó có thể giúp giảm bớt hơi ẩm trong ngăn rau, giữ một số loại rau củ lâu mềm nhũn hơn và hạn chế mùi xuất hiện.

Nguồn: Times of India