Trồng 7 loại cây này trong nhà, gián không dám bén mảng

Gián rất thích những góc tối, ẩm và kín trong nhà. Ngoài việc giữ vệ sinh, trồng một số loại cây có mùi hương đặc trưng cũng được cho là giúp khiến chúng "ngại" đến gần.

Chỉ cần một góc ẩm phía sau tủ lạnh, vài vụn thức ăn dưới gầm tủ hay khu vực tối dưới bồn rửa cũng đủ để gián chọn làm nơi sinh sống. Khi đã tìm thấy thức ăn, nước và chỗ trú ẩn, chúng có thể sinh sôi nhanh chóng mà gia chủ khó phát hiện.

Nhiều người lựa chọn thuốc xịt hoặc bẫy gián để xử lý. Tuy nhiên, theo tờ Times of India, một số loại cây có tinh dầu và mùi hương tự nhiên cũng thường được những người làm vườn và kiểm soát côn trùng khuyên trồng để góp phần khiến môi trường trong nhà kém hấp dẫn với gián.

7 loại cây có tác dụng đuổi gián

1. Cây nguyệt quế

Cây nguyệt quế

Nguyệt quế thường được biết đến như một loại gia vị nhưng cũng có thể trồng làm cây cảnh trong nhà.

Lá của cây chứa nhiều hợp chất tạo mùi thơm dễ chịu với con người nhưng được cho là khiến gián tránh xa. Nhiều gia đình còn đặt lá nguyệt quế khô trong tủ bếp, ngăn kéo hoặc tủ đựng thực phẩm, những nơi gián thường xuất hiện vào ban đêm.

2. Cây bạc hà

Cây bạc hà

Bạc hà có mùi thơm the mát rất đặc trưng, lan tỏa nhanh trong không gian. Theo các chuyên gia làm vườn, chính mùi hương mạnh từ tinh dầu bạc hà là lý do loài cây này thường được nhắc đến trong các biện pháp xua đuổi côn trùng tự nhiên, trong đó có gián.

Đây cũng là loại cây khá dễ trồng trong chậu nhỏ, thích hợp đặt ở bệ cửa sổ hoặc trong bếp.

3. Cây hương thảo

Cây hương thảo

Hương thảo là loại cây gia vị quen thuộc với hương thơm nồng đặc trưng. Ngoài công dụng làm gia vị, tinh dầu trong lá hương thảo cũng khiến nhiều loại côn trùng không thích. Cây có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với căn hộ và chỉ cần đặt ở nơi nhiều ánh sáng là có thể phát triển tốt.

4. Cây oải hương

Cây oải hương

Oải hương nổi tiếng với mùi thơm thư giãn và thường xuất hiện trong các sản phẩm tạo hương hoặc túi thơm. Tuy nhiên, mùi hương mà nhiều người yêu thích này lại được cho là không hấp dẫn đối với nhiều loài côn trùng, trong đó có gián. Vì vậy, nhiều gia đình đặt chậu oải hương gần cửa sổ, cửa ra vào hoặc trong phòng ngủ vừa để trang trí, vừa hỗ trợ hạn chế côn trùng.

5. Cây cỏ mèo

Cây cỏ mèo

Cỏ mèo thuộc họ bạc hà và nổi tiếng vì khiến nhiều chú mèo đặc biệt thích thú. Ít người biết rằng loại cây này chứa hợp chất tự nhiên nepetalactone, vốn được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ đặc tính xua đuổi một số loại côn trùng.

Cỏ mèo sinh trưởng khá nhanh nếu được đặt ở nơi có nhiều ánh sáng và là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích các loại cây thảo mộc.

6. Cây sả

Cây sả

Sả từ lâu đã được nhiều người Việt sử dụng để xua muỗi nhờ mùi thơm đặc trưng. Loại cây này chứa các hợp chất liên quan đến citronella, thành phần phổ biến trong nhiều sản phẩm chống côn trùng. Với hương thơm mạnh, sả cũng thường được nhắc đến như một lựa chọn giúp hạn chế gián xuất hiện trong nhà.

Ngoài tác dụng làm gia vị, sả còn khá dễ chăm sóc và có thể trồng trong chậu lớn ở nơi có nhiều ánh nắng.

7. Cây hoa cúc

Cây hoa cúc

Không chỉ mang lại màu sắc tươi sáng cho không gian sống, một số giống hoa cúc còn chứa pyrethrin, hợp chất tự nhiên từng được sử dụng để sản xuất nhiều loại thuốc diệt côn trùng.

Tất nhiên, chỉ trồng một chậu hoa cúc sẽ không mang lại hiệu quả như thuốc chuyên dụng. Tuy vậy, chính thành phần tự nhiên này khiến hoa cúc thường xuyên được nhắc đến trong các phương pháp hỗ trợ kiểm soát côn trùng trong nhà.

Muốn hạn chế gián, chỉ trồng cây là chưa đủ

Các chuyên gia lưu ý rằng những loại cây trên chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nếu trong nhà đã có nhiều gián, việc xử lý triệt để vẫn cần kết hợp với các biện pháp vệ sinh và kiểm soát côn trùng.

Để giảm nguy cơ gián xuất hiện, nên giữ nhà cửa sạch sẽ, lau dọn vụn thức ăn, đậy kín rác, bảo quản thực phẩm cẩn thận, xử lý các khu vực ẩm thấp và bịt kín những khe hở quanh cửa, đường ống hoặc tường nhà. Khi môi trường sống không còn nguồn thức ăn và nơi trú ẩn, gián sẽ khó có cơ hội sinh sôi và quay trở lại.

Nguồn: Times of India