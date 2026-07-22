Vì sao nhiều gia đình đặt một bát bã cà phê trong tủ lạnh? Công dụng khiến không ít người bất ngờ

Ít ai biết rằng bã cà phê khô có thể trở thành một "trợ thủ" đơn giản giúp khử mùi trong nhà, đặc biệt là bên trong tủ lạnh.

Tủ lạnh là nơi chứa nhiều loại thực phẩm có mùi khác nhau như cá, thịt, hành, tỏi hay sầu riêng. Dù được vệ sinh thường xuyên, mùi khó chịu vẫn có thể tích tụ nếu thực phẩm không được bảo quản kín.

Một mẹo được nhiều gia đình áp dụng là đặt một bát nhỏ bã cà phê đã phơi hoặc sấy khô vào góc tủ lạnh. Cách làm này không tốn chi phí nhưng có thể giúp giảm bớt mùi hôi trong không gian kín.

Vì sao bã cà phê có thể khử mùi?

Bã cà phê khô có cấu trúc xốp với rất nhiều lỗ nhỏ li ti trên bề mặt. Chính cấu trúc này giúp giữ lại một phần các phân tử gây mùi trong không khí, từ đó làm giảm cảm giác khó chịu khi mở tủ lạnh.

Ngoài ra, hương thơm tự nhiên còn sót lại trong bã cà phê cũng góp phần lấn át một số mùi thực phẩm nồng.

Một số nghiên cứu về vật liệu hấp phụ cũng cho thấy bã cà phê có khả năng hấp phụ nhất định đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Tuy nhiên, hiệu quả không thể so sánh với than hoạt tính - vật liệu chuyên dụng có diện tích bề mặt lớn hơn nhiều.

Để bã cà phê trong tủ lạnh (Ảnh minh họa).

Điều đó có nghĩa bã cà phê có thể hỗ trợ giảm mùi nhẹ, nhưng không phải là "máy hút mùi" tự nhiên như nhiều quảng cáo trên mạng xã hội.

Cách sử dụng đúng để đạt hiệu quả

Để sử dụng, bạn nên trải bã cà phê thành lớp mỏng rồi phơi nắng hoặc sấy khô hoàn toàn. Bã còn ẩm rất dễ bị mốc và phản tác dụng.

Sau đó, cho bã cà phê vào một chiếc bát nhỏ hoặc túi vải mỏng rồi đặt trong góc tủ lạnh.

Khoảng 1-2 tuần nên thay bã mới một lần hoặc sớm hơn nếu thấy bã bị ẩm.

Ngoài tủ lạnh, bã cà phê khô còn có thể đặt trong tủ giày, ô tô hoặc thùng rác để hỗ trợ giảm mùi ở những không gian kín.

Không thể thay thế việc vệ sinh tủ lạnh

Dù khá hữu ích, bã cà phê chỉ giúp giảm bớt mùi chứ không loại bỏ nguyên nhân gây mùi.

Nếu thực phẩm bị hỏng, nước thịt chảy ra khay hoặc thức ăn không được đậy kín, mùi hôi vẫn sẽ xuất hiện dù có đặt bao nhiêu bã cà phê trong tủ.

Các chuyên gia khuyến cáo nên vệ sinh tủ lạnh định kỳ, bảo quản thực phẩm trong hộp kín và loại bỏ thực phẩm quá hạn để hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

Nếu tủ lạnh xuất hiện mùi rất nặng kéo dài, người dùng cũng nên kiểm tra lỗ thoát nước, khay hứng nước phía sau hoặc hệ thống làm lạnh để phát hiện các vấn đề kỹ thuật.

Có nên thử mẹo này?

Nếu muốn khử mùi tủ lạnh bằng một nguyên liệu sẵn có, bã cà phê là lựa chọn đơn giản, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ trong những trường hợp mùi nhẹ. Muốn tủ lạnh luôn sạch và không có mùi khó chịu, việc bảo quản thực phẩm đúng cách và vệ sinh định kỳ vẫn là yếu tố quan trọng nhất.