MG ZS Hybrid+ ra mắt tại Đông Nam Á: Hộp số 3 cấp và loạt công nghệ an toàn.
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái
Văn Chế |
MG ZS Hybrid+ 2026 vừa ra mắt tại Indonesia và ngay lập tức gây chú ý với một trang bị cực độc trong phân khúc SUV hybrid cỡ nhỏ: hộp số DHT 3 cấp.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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