Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha Motor vừa ra mắt mẫu xe tay ga điện Aerox E tại Ấn Độ, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thể thao và khả năng vận hành ấn tượng.

Yamaha ra mắt xe tay ga điện thể thao, một lần sạc chạy tới 117 km.

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