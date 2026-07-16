Yamaha ra mắt xe tay ga điện thể thao, một lần sạc chạy tới 117 km.
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc
Văn Chế |
Yamaha Motor vừa ra mắt mẫu xe tay ga điện Aerox E tại Ấn Độ, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thể thao và khả năng vận hành ấn tượng.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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