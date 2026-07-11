Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

SYM vừa trình làng mẫu xe tay ga thể thao JET SL+ 158 2026 tại Đài Loan (Trung Quốc), tiếp tục mở rộng dải sản phẩm sau khi giới thiệu JET SL 125.

SYM ra mắt xe ga mới: Thiết kế thể thao, ABS 2 kênh.

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