Ung thư không phải lúc nào cũng dữ dội ngay từ đầu: Đây là 3 dấu hiệu rất dễ bị xem nhẹ

Một số dấu hiệu ung thư rất dễ bị nhầm với bệnh thông thường. Chuyên gia khuyến cáo nếu triệu chứng kéo dài nhiều tuần, bạn nên đi khám sớm.

Mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc cơn ho dai dẳng thường bị nhiều người cho là hệ quả của tuổi tác, cuộc sống bận rộn hoặc một đợt nhiễm virus kéo dài. Tuy nhiên, theo một chuyên gia ung thư, đây lại là những triệu chứng mà nhiều người thường bỏ qua suốt nhiều tháng trước khi quyết định đi khám.

Dù phần lớn các triệu chứng kéo dài đều có thể xuất phát từ những nguyên nhân lành tính, các bác sĩ nhấn mạnh rằng không nên xem nhẹ những thay đổi dai dẳng, không rõ nguyên nhân hoặc khác thường so với tình trạng sức khỏe bình thường của bản thân. Việc nhận biết đúng thời điểm cần đi kiểm tra có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ Jiri Kubes, bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư và Giám đốc Y khoa tại Proton Therapy Center, Cộng hòa Séc, cho biết một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất là cho rằng ung thư luôn gây đau dữ dội hoặc xuất hiện những triệu chứng rõ rệt ngay từ đầu. Trên thực tế, các dấu hiệu cảnh báo sớm thường khá âm thầm và rất dễ bị nhầm với những bệnh lý phổ biến khác.

Ông nói: "Chỉ một triệu chứng đơn lẻ hiếm khi đồng nghĩa với ung thư và phần lớn những người gặp các triệu chứng này sẽ không mắc bệnh. Điều quan trọng là triệu chứng có kéo dài hay không. Nếu một dấu hiệu tồn tại nhiều tuần, liên tục tái diễn hoặc đơn giản là khiến bạn cảm thấy không ổn so với bình thường, hãy đi khám thay vì hy vọng nó sẽ tự biến mất."

Mệt mỏi kéo dài

Ai cũng có thể cảm thấy mệt sau một tuần làm việc căng thẳng hoặc vài đêm ngủ không ngon. Tuy nhiên, tình trạng mệt mỏi kéo dài và không cải thiện dù đã nghỉ ngơi là điều các bác sĩ đặc biệt lưu ý.

Kiểu mệt mỏi này có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc, tập luyện cũng như thực hiện các hoạt động thường ngày và thường khác hẳn cảm giác mệt thông thường.

Bác sĩ Kubes cho biết: "Mệt mỏi do ung thư thường được mô tả là cảm giác kiệt sức hoàn toàn và không cải thiện dù đã ngủ nghỉ. Có nhiều nguyên nhân khác cũng có thể gây ra tình trạng này như thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, nhiễm trùng hoặc rối loạn giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài và không cải thiện, bạn nên trao đổi với bác sĩ."

Mệt mỏi do ung thư thường được mô tả là cảm giác kiệt sức hoàn toàn và không cải thiện dù đã ngủ nghỉ. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Cơn ho kéo dài không khỏi

Phần lớn các cơn ho do nhiễm virus sẽ tự hết sau vài tuần. Tuy nhiên, nếu cơn ho kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn thì không nên chủ quan, đặc biệt khi đi kèm khó thở, đau ngực hoặc ho ra máu.

Bác sĩ Kubes nói: "Ho kéo dài không đồng nghĩa với ung thư. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân phổ biến hơn gây ra triệu chứng này. Tuy nhiên, nếu cơn ho kéo dài nhiều tuần hoặc có diễn biến khác thường so với một cơn ho thông thường, bạn nên đi khám để được đánh giá."

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Việc giảm cân dù không thay đổi chế độ ăn uống hay thói quen vận động đôi khi có thể là dấu hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề.

Mặc dù nhiều bệnh lý khác cũng có thể gây sụt cân ngoài ý muốn, đây vẫn là một trong những triệu chứng mà bác sĩ luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Bác sĩ Kubes cho biết: "Nếu bạn sụt cân dù vẫn ăn uống bình thường và không chủ động thay đổi lối sống, điều quan trọng là phải tìm hiểu nguyên nhân. Trong nhiều trường hợp sẽ có lời giải thích khác không liên quan đến ung thư, nhưng đây không phải là dấu hiệu nên bỏ qua."

Ông cũng nhấn mạnh: "Một trong những sai lầm lớn nhất là chờ đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới đi khám. Ung thư không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những dấu hiệu dữ dội và nhiều cảnh báo sớm rất mơ hồ, dễ bị nhầm với các bệnh thông thường. Điều quan trọng không phải là lo lắng về mọi cơn ho hay cơn đau, mà là chú ý đến những triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc đơn giản là khác thường so với chính cơ thể bạn. Trong nhiều trường hợp, chúng sẽ có nguyên nhân lành tính. Nhưng nếu thực sự có vấn đề nghiêm trọng, việc phát hiện sớm sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để chẩn đoán và điều trị thành công."