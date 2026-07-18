Bệnh gan gia tăng nhanh, nhiều người đổ xô “thải độc gan”: Bác sĩ cảnh báo

Gan – cơ quan nội tạng lớn nhất của cơ thể – đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Khi số ca mắc bệnh gan và nhận thức của công chúng về vai trò của gan đối với sức khỏe tổng thể tăng lên, doanh số của các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là hỗ trợ hoặc “thải độc” gan cũng tăng mạnh, theo lời các bác sĩ chuyên khoa gan và đại diện ngành thực phẩm bổ sung chia sẻ với Business Insider.

Tuy nhiên, các chuyên gia gan cho biết các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy lợi ích của việc dùng thực phẩm chức năng cho sức khỏe gan là rất hạn chế, thậm chí một số sản phẩm còn có thể gây hại.

Theo họ, cách tốt nhất để bảo vệ và cải thiện chức năng gan vẫn là tập thể dục đều đặn và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Nhiều người nghĩ gan chủ yếu giúp chuyển hóa rượu, nhưng thực tế cơ quan này tham gia vào hơn 500 chức năng khác nhau trong cơ thể.

Gan đóng vai trò trong tiêu hóa, sản xuất và dự trữ năng lượng, lưu trữ vitamin và khoáng chất như sắt, loại bỏ độc tố, chống nhiễm trùng và giúp máu đông để làm lành vết thương.

Nhu cầu tìm kiếm sản phẩm cho gan tăng mạnh

Trong Báo cáo Sức khỏe và Lối sống 2026 mới công bố tháng 6, chuỗi bán lẻ The Vitamin Shoppe (Mỹ) cho biết lượng tìm kiếm cụm từ “liver health” (sức khỏe gan) trên website của họ đã tăng 700% từ tháng 1 đến tháng 6/2026.

Doanh số hai sản phẩm bổ sung gan bán chạy nhất của hãng là Dose và ReviveMD lần lượt tăng 160% và 80%.

Sharon Leite, Giám đốc điều hành The Vitamin Shoppe, cho rằng sự quan tâm này phản ánh xu hướng người tiêu dùng chủ động chăm sóc sức khỏe và tập trung vào phòng ngừa hơn là tìm kiếm các giải pháp “cấp tốc”.

Nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bảo vệ gan tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Một khảo sát trên 2.000 người trưởng thành Mỹ đi kèm báo cáo cho thấy 53% xem sức khỏe gan là ưu tiên “rất quan trọng” đối với sức khỏe tổng thể.

Những thành phần được tìm kiếm nhiều nhất gồm vitamin D, cây kế sữa (milk thistle), nghệ, gừng, bồ công anh, cam thảo, chiết xuất atiso, choline và NAC (N-Acetylcysteine).

Vì sao bệnh gan ngày càng được chú ý?

Trên TikTok, các bài đăng gắn thẻ “liver health”, “liver support” và “fatty liver” đã thu hút tổng cộng 161,5 triệu lượt xem chỉ trong 90 ngày, trong đó nhiều video phổ biến do các influencer quảng bá thực phẩm chức năng thực hiện.

Tiến sĩ Robert J. Fontana, chuyên gia gan tại Đại học Michigan, Mỹ, cho biết nhiều yếu tố cùng lúc đã làm tăng nhận thức của công chúng.

Khi tỷ lệ béo phì và đái tháo đường tăng lên, số người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD) – trước đây gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu – cũng tăng theo.

Ở bệnh này, mỡ tích tụ trong gan và có thể gây mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng ở một số người.

Tại Mỹ, ước tính khoảng 35% người trưởng thành mắc MASLD.

Tiến sĩ Fontana cho biết việc uống rượu nhiều hơn trong đại dịch COVID-19 và việc FDA phê duyệt hai loại thuốc điều trị một số thể MASLD vào năm ngoái cũng khiến sức khỏe gan được quan tâm hơn.

Điều bác sĩ khuyên làm thay vì phụ thuộc vào thực phẩm chức năng

Tiến sĩ Binu John, chuyên gia tiêu hóa và ghép gan tại Đại học Miami, Mỹ, nhấn mạnh: “Những cách hỗ trợ gan khỏe mạnh có bằng chứng rõ ràng nhất là duy trì cân nặng hợp lý, ăn chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh và protein nạc, hạn chế rượu, tập thể dục thường xuyên và tránh dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng không cần thiết.”

Chuyên gia khuyên tập thể dục thường xuyên để bảo vệ sức khỏe gan.

Ông cũng khuyến cáo những người có nguy cơ mắc MASLD như người béo phì, đái tháo đường hoặc hội chứng chuyển hóa nên xét nghiệm máu định kỳ để kiểm tra chức năng gan.

“Kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh gan hiệu quả hơn bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào trên thị trường.”