Trà nóng và đá, loại nào tốt hơn? Câu trả lời của chuyên gia khiến nhiều người thay đổi cách uống

Nếu bạn đang phân vân giữa trà nóng và trà đá, hãy cùng đón đọc tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng.

Nhiều người cho rằng trà nóng tốt cho sức khỏe hơn trà đá vì giữ được nhiều dưỡng chất hơn. Trong khi đó, không ít người lại chọn trà đá vì cảm giác mát, dễ uống và giải khát hiệu quả. Vậy đâu mới là lựa chọn tốt hơn? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, câu trả lời không đơn giản là "nóng" hay "đá", mà còn phụ thuộc vào cách pha và cách thưởng thức.

Trà đá vẫn là thức uống tốt nếu không thêm nhiều đường

Trà nóng và trà đá (Ảnh minh họa).

Chia sẻ trên tạp chí Real Simple, chuyên gia dinh dưỡng Carlyne Remedios cho biết trà đá không đường là một lựa chọn giúp bổ sung nước hiệu quả, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc sau khi vận động. Nhiệt độ mát cũng khiến nhiều người cảm thấy dễ uống hơn, từ đó có xu hướng uống nhiều nước hơn.

Bên cạnh khả năng cấp nước, trà đá vẫn chứa các hợp chất thực vật có lợi như polyphenol, những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Đây là yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, đái tháo đường tuýp 2, ung thư và một số bệnh thoái hóa thần kinh.

Trà nóng nhỉnh hơn một chút về chất chống oxy hóa

Theo các chuyên gia, xét về khả năng cấp nước, trà nóng và trà đá gần như không có sự khác biệt. Nhiệt độ của đồ uống không quyết định hiệu quả bù nước nếu đều là trà không đường.

Tuy nhiên, trà nóng có một lợi thế nhỏ. Chuyên gia Carlyne Remedios cho biết quá trình hãm trà bằng nước nóng giúp chiết xuất các chất chống oxy hóa hiệu quả hơn so trà ủ lạnh (cold brew). Một số nghiên cứu cũng ghi nhận trà pha ở nhiệt độ cao chứa hàm lượng flavonoid và polyphenol cao hơn.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa trà đá kém lành mạnh hơn. Nếu trà được pha bằng nước nóng rồi để nguội hoặc thêm đá, phần lớn các hợp chất có lợi vẫn được giữ lại.

Ngoài ra, theo chuyên gia dinh dưỡng Janice Chow, trà nóng còn mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu hơn. Khi bị cảm lạnh hoặc đau họng, đồ uống ấm có thể giúp làm loãng dịch nhầy và giảm cảm giác nghẹt mũi.

Điều quan trọng không phải nhiệt độ mà là những gì bạn cho vào cốc trà

Nhiều người có thói quen thêm đường vào trà (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia Carlyne Remedios, với đa số mọi người, không có loại trà nào mặc nhiên tốt cho sức khỏe hơn loại còn lại. Sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa trà nóng và trà đá là rất nhỏ nếu cả hai đều được pha từ lá trà sạch và không chứa nhiều đường hoặc siro.

Điều cần lưu ý nhất chính là lượng đường thêm vào. Chỉ một thìa đường đã cung cấp khoảng 12 - 15g carbohydrate cùng lượng calo không mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Nếu sử dụng thường xuyên, lượng đường dư thừa có thể làm tăng đường huyết, góp phần gây tăng cân và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, từ đó làm giảm những lợi ích vốn có của trà.

Để tốt cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế tối đa lượng đường, hoặc tăng hương vị bằng các nguyên liệu tự nhiên như chanh, cam, các loại quả mọng, quế, gừng, bạc hà hoặc bạch đậu khấu.

Chuyên gia Janice Chow kết luận: “Loại trà tốt nhất cho sức khỏe thường là loại trà không đường mà bạn có thể duy trì uống thường xuyên. Hãy chọn trà nóng hay trà đá dựa trên sở thích, thời tiết và lối sống, miễn là nó giúp bạn bổ sung đủ nước mỗi ngày”.

Nguồn: Real Simple