Loại đồ uống "quốc dân" của người Việt được chuyên gia Mỹ khen ngợi hết lời vì cực tốt cho gan

Loại đồ uống này có thể bảo vệ gan theo nhiều cách khác nhau mà không phải ai cũng biết.

Từ quán nước vỉa hè, nhà hàng sang trọng đến bàn tiếp khách hàng ngày của nhiều gia đình Việt, trà xanh từ lâu đã trở thành một trong những đồ uống "quốc dân". Không chỉ giúp giải khát, loại thức uống quen thuộc này còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ những lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt là gan.

Trao đổi với tờ Parade, các chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ cho biết trà xanh có thể hỗ trợ bảo vệ gan theo nhiều cơ chế khác nhau, từ giảm viêm, chống oxy hóa đến cải thiện chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ phát huy khi uống đúng cách và với lượng phù hợp.

Trà xanh giúp giảm viêm, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan

Trà xanh giúp giảm viêm, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan (Ảnh minh họa).

Gan là cơ quan đảm nhiệm hàng loạt chức năng quan trọng như sản xuất dịch mật, điều hòa đường huyết, kiểm soát cholesterol, chuyển hóa chất béo và đào thải độc tố. Vì vậy, những gì chúng ta uống mỗi ngày đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gan.

Bà Malina Malkani, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ và tác giả cuốn "Safe and Simple Food Allergy Prevention", cho biết: "Gan âm thầm xử lý mọi thứ chúng ta ăn uống suốt cả ngày. Vì vậy, những lựa chọn ăn uống dù nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày có thể tạo nên khác biệt lớn theo thời gian".

Một trong những điểm nổi bật của trà xanh là chứa epigallocatechin gallate (EGCG), hợp chất chống oxy hóa mạnh có khả năng làm giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm trong cơ thể.

"Các chất chống oxy hóa trong trà xanh có thể nhanh chóng tác động lên gan bằng cách giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm", chuyên gia dinh dưỡng Mckenzie Dryden (Mỹ) nói thêm.

Stress oxy hóa được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa và góp phần làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, đái tháo đường tuýp 2 hay ung thư.

Hỗ trợ chuyển hóa chất béo, giảm gánh nặng cho gan

Theo bà Diana Cusa, chuyên gia dinh dưỡng tại Plainview Hospital (Mỹ), những lợi ích của trà xanh không chỉ dừng lại ở khả năng chống oxy hóa.

Nếu duy trì uống đều đặn, trà xanh còn có thể:

Hỗ trợ điều hòa đường huyết

Cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo

Hạn chế hình thành mỡ mới trong cơ thể

Nữ chuyên gia giải thích: "Trong vòng vài giờ hoặc vài ngày, trà xanh có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và ức chế hình thành mỡ mới. Trà xanh kích hoạt một số enzyme giúp tế bào ưu tiên sử dụng chất béo làm năng lượng thay vì tích trữ".

Khi lượng mỡ trong cơ thể được kiểm soát tốt hơn, gan cũng giảm bớt áp lực phải xử lý và tích tụ chất béo, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa.

Uống trà xanh lâu dài có thể giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh về gan

Lá trà tươi (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia cho biết, bạn khó có thể cảm nhận sự thay đổi chỉ sau một vài cốc trà xanh. Những lợi ích đối với gan chủ yếu tích lũy dần theo thời gian.

Bà Johannah Katz, chuyên gia dinh dưỡng của Consumer Health Digest (Mỹ), nói: "Lợi ích đối với gan nhiều khả năng sẽ diễn ra từ từ và được phản ánh qua các chỉ số sinh học như men gan hoặc các dấu ấn chuyển hóa, thay vì tạo ra cảm giác khác biệt ngay trong ngày".

Chuyên gia Diana Cusa cho biết, việc uống trà xanh thường xuyên trong nhiều tháng hoặc nhiều năm có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh như:

Gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa

Xơ gan

Viêm gan

Suy gan

Ung thư gan

Đái tháo đường tuýp 2

Theo các chuyên gia, điều này là kết quả của quá trình giảm viêm, tăng cường chất chống oxy hóa và cải thiện chuyển hóa diễn ra liên tục trong thời gian dài.

Uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày là hợp lý?

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, 2 - 5 cốc trà xanh mỗi ngày là lượng được xem là phù hợp để hỗ trợ sức khỏe gan đối với đa số người trưởng thành. Nên tránh uống quá đặc, uống ngay sau bữa ăn hoặc thêm quá nhiều chất tạo ngọt.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên lạm dụng các sản phẩm chiết xuất trà xanh liều cao, đặc biệt khi uống lúc đói. Chuyên gia Malina Malkani cho biết các chế phẩm bổ sung chứa chiết xuất trà xanh cô đặc có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan ở một số người, nhất là khi sử dụng kéo dài hoặc dùng với liều cao.

Ngoài ra, do trà xanh chứa caffeine nên uống quá nhiều cũng có thể làm tăng tiểu tiện và góp phần gây mất nước.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trà xanh không phải "thần dược" cho gan. Hiệu quả chỉ thực sự rõ rệt khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia và duy trì lối sống lành mạnh. Đây mới là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ gan lâu dài.

Nguồn: Parade