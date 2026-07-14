"Tôi chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ vì muốn làm một điều gì đó cho người Việt" – Lynda Trang Đài nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Lynda Trang Đài đã chia sẻ về lý do quyết định đi hát và chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ chứ không phải nhạc xưa, nhạc Bolero như nhiều đồng nghiệp cùng thời.

Lynda Trang Đài

Cô nói: "Tất cả những gì trong cuộc đời tôi đều là cái số. Mỗi người đều có một cái số. Cái số của tôi là ca sĩ nên tôi cũng không hiểu sao lại trở thành ca sĩ nữa, chỉ biết là tôi rất mê hát.





Đó cũng là may mắn của tôi. Thời gian đó tôi vừa đi học vừa xin hát tại các sự kiện, tiệc tùng ở các trường và vô tình gặp ban nhạc của anh Chí Tài, được anh mời đi hát chung cho vui. Tiếp đó, tôi được mời vào trung tâm của anh Lê Bá Chư.

Điều khiến tôi muốn trở thành nghệ sĩ tại Mỹ là vì muốn làm cho người Việt ở đây được hãnh diện. Tôi chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ vì muốn làm một điều gì đó cho người Việt.

Thời điểm đó người Việt ở Mỹ chưa nhiều và cũng ít ca sĩ hát nhạc trẻ, chủ yếu hát nhạc xưa. Tôi muốn hát cái mới, làm sao cho mới lạ để show cho cả thế giới biết rằng người Việt mình cái gì cũng làm được.

Vì thế, tôi đầu tư vào trình diễn, vũ đạo, ăn mặc sexy, là những cái mà chưa thấy ca sĩ Việt nào làm ở Mỹ. Thời đó tôi cũng mê Madonna, Michael Jackson nên bắt chước, học theo cô ấy.

Tôi xé áo quần, cắt váy ra để tạo thành sự sexy như Madonna. Tôi muốn là người Việt Nam đầu tiên ăn mặc sexy, vừa biết nhảy vừa biết hát trên sân khấu, lại hát dòng nhạc trẻ đang hot bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tôi muốn cho thế giới thấy người Việt Nam cái gì cũng làm được, nhạc gì cũng hát được.

Vì thế nên tôi trình diễn, làm nghề hăng say. Tôi cố gắng hết sức để cộng đồng người Việt được tự hào".

Lynda Trang Đài được biết đến là một biểu tượng sexy tiên phong trong showbiz, nổi bật với phong cách trình diễn bốc lửa, gợi cảm và cầu kỳ trên sân khấu, được khán giả mệnh danh là "Madonna Việt Nam". Cô chuyên hát dòng nhạc Dance, New Wave sôi động và chủ yếu là hát tiếng Anh.

Tuy vậy, Lynda Trang Đài ở ngoài đời lại là người phụ nữ rất truyền thống, dù ở Mỹ nhưng chỉ ăn đồ Việt, sống thuần Việt. Trong khi đó, chồng cô là ca sĩ Tommy Ngô lại chỉ thích ăn đồ Tây.