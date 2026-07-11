Và từ lời nhận xét này, Chi Pu đã thay đổi và nỗ lực trở thành một nghệ sĩ quốc tế.

Mới đây, bà Võ Thị Xuân Trang đã chia sẻ đôi điều về Chi Pu trên trang cá nhân. Bà viết: "Tôi còn nhớ đến Chi Pu, khi em đến học tại John Robert Powers Việt Nam, em tâm sự với tôi: "Con đã cố gắng rất nhiều để có được tên tuổi như ngày hôm nay nhưng con không hiểu sao sự nổi tiếng của con thỉnh thoảng lại bị tai tiếng vậy?".

Chi Pu và và Xuân Trang

Tôi chia sẻ cùng em nhiều điều, em lắng nghe và học rất nghiêm túc. Trong quá trình dạy, tôi phát hiện lúc em chăm chú ngồi nghe giảng, đôi mắt em nhìn rất đẹp, sáng bừng lên, trong ánh mắt đó có rất nhiều phẩm chất nổi trội như yêu thương, thấu hiểu, thông minh, bản lĩnh... Tôi bất giác nghĩ rằng ánh mắt này không dừng lại sự nổi tiếng ở Việt Nam.

Khi đó, tôi hỏi Chi Pu: "Chi Pu, em có biết em có một ánh mắt rất đẹp không?". Em ấy nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi hỏi tiếp: "Nhưng tại sao những hình ảnh em xuất hiện trên báo đài, mạng xã hội đẹp thì có đẹp nhưng cô lại không bắt gặp đôi mắt có hồn như cách em nhìn cô giảng bài".

Nghe câu hỏi đó, em mở lòng hơn, em kể bản thân mình vốn cẩn thận, khó tính trong các khâu chọn quần áo, trang điểm nên khi ekip thực hiện không đúng ý, em sẽ cảm giác rất khó chịu. Tôi chỉ rõ cho em thấy tâm trạng ảnh hưởng đến nét mặt, điều đó khiến biểu cảm trên gương mặt em trở nên lạnh lùng, không thân thiện, tỏa ra một nguồn năng lượng khiến mọi người khó có cảm tình ngay với em.

Tôi khuyên em sau này đi làm việc, trình diễn và đi ra ngoài gặp gỡ mọi người hãy sử dụng ánh mắt như khi nghe giảng. Như thế em sẽ càng xinh đẹp và được nhiều người yêu quý. Em cũng bày tỏ: "Con ước mơ một ngày nào đó sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế".

Sau khóa học, Chi Pu tham gia một chương trình truyền hình có tiếng tại Trung Quốc với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở châu Á và em đã rất thành công, được đông đảo người hâm mộ tại nước bạn yêu thích và ủng hộ. Và tôi đã bắt gặp ánh mắt của em trên sân khấu giống như ánh mắt lúc em nghe tôi giảng bài".

Chia sẻ của bà Võ Thị Xuân Trang nhận được nhiều quan tâm, bình luận của khán giả.

Bà Võ Thị Xuân Trang là Hiệu trưởng Trường Đào tạo phát triển Nhân cách và Tài năng John Robert Powers Việt Nam. Được biết đến rộng rãi với tư cách giám khảo "quyền lực" và khắt khe tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bà là chuyên gia hàng đầu về tư vấn hình ảnh và kỹ năng giao tiếp.