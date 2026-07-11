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Nam NSƯT về nước mang theo mẹ vợ và con trai 11 năm xa xứ ở Mỹ

Tùng Ninh
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Con trai Kim Tiểu Long tỏ ra khá bất ngờ khi vừa xuống sân bay đã được nhiều người chào đón, tặng hoa, chụp hình.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã từ Mỹ về nước. Điều đặc biệt là lần này anh mang theo cả con trai ruột của mình là Kim Đại Phước về cùng.

Đông đảo khán giả ái mộ, người thân và các Youtuber tới sân bay đón Kim Tiểu Long về nước, tạo nên một không khí đông vui, náo nức. Ai cũng vui vẻ, hồ hởi.

- Ảnh 1.

Kim Tiểu Long cùng con trai và mẹ vợ (áo đỏ)

Cô Linh – người trợ lý gắn bó suốt vài chục năm với Kim Tiểu Long dù đã có tuổi, đi lại khó khăn nhưng vẫn lặn lội ra sân bay đón anh. Cô Linh còn bật khóc nức nở trước khi gặp được Kim Tiểu Long vì nhớ nam nghệ sĩ. Cô nói: "Tôi vẫn bệnh, nghe Kim Tiểu Long về, tôi muốn khóc".

Dù đã cao tuổi và sức yếu, nhưng cô Linh vẫn luôn đi theo Kim Tiểu Long mọi lúc mọi nơi (trừ lúc đi Mỹ) để chăm lo cho anh. Cô Linh không chồng con nên hiện ở luôn nhà của Kim Tiểu Long và được anh phụng dưỡng như mẹ ruột sau vài chục năm theo anh đi diễn khắp nơi. Kim Tiểu Long cũng nhận cô Linh là mẹ nuôi.

Ca sĩ Hồ Quang Ngọc, một người em thân cận cũng ra sân bay đón Kim Tiểu Long. Anh nói: "Trên con đường sự nghiệp, điều tôi ấn tượng nhất là dù tôi không được nổi tiếng như các anh chị khác nhưng mỗi lần ra sân khấu hát xong vẫn được khán giả vỗ tay rất nhiều.

Một điều vô cùng hạnh phúc nữa là tôi được quen biết, làm người em thân cận của anh hai Kim Tiểu Long.

- Ảnh 2.

Anh hai Kim Tiểu Long ngoài dẫn dắt tôi trên con đường nghệ thuật còn cho tôi biết thế nào là Phật Pháp để tu theo. Anh chỉ dạy cho tôi thế nào là đúng, là sai, sống sao cho hòa nhã với mọi người. Đây là điều tôi tâm đắc nhất".

Con trai Kim Tiểu Long tỏ ra khá bất ngờ khi vừa xuống sân bay đã được nhiều người chào đón, tặng hoa, chụp hình. Được biết, 11 năm rồi con trai Kim Tiểu Long mới về lại Việt Nam. Tuy ở Mỹ từ nhỏ như Kim Đại Phước vẫn hiểu được tiếng Việt khi nghe mọi người nói chuyện.

Lần đầu tiên Kim Đại Phước về nước là năm 1 tuổi rồi đi Mỹ tới giờ mới về. Ai cũng khen con trai Kim Tiểu Long đẹp trai và có nét giống bố.

Vì có con trai đi cùng nên Kim Tiểu Long vô cùng vui vẻ, cười liên tục. Đi cùng anh còn có cả mẹ vợ cũng đang sinh sống tại Mỹ.

2 nữ nghệ sĩ Việt chuyên làm từ thiện đi Mỹ làm chuyện sốc nặng ai cũng sợ
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