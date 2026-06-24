Khánh Ly kể về thời gian sinh hoạt chung với Thanh Tuyền, Chế Linh

"Tôi có những năm tháng dài ăn, ở, ngủ, sinh hoạt chung với Thanh Tuyền, Giao Linh, Lệ Thu, Mai Lệ Huyền, Kiều Nga, cả với ông Chế Linh, ông Tuấn Ngọc" - Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ về kỷ niệm với các đồng nghiệp.

Bà nói: "Tôi có những năm tháng dài ăn, ở, ngủ, sinh hoạt chung với Thanh Tuyền, Giao Linh, Lệ Thu, Mai Lệ Huyền, Kiều Nga, cả với ông Chế Linh, ông Tuấn Ngọc… rất nhiều.

Phạm Duy, Thanh Tuyền và Khánh Ly

Kể cả những ca sĩ trẻ sau này, tôi cũng từng ăn ở chung khi đi show. Chúng tôi thực sự rất yêu quý nhau. Họ chính là những kỷ niệm, hình ảnh in sâu trong lòng tôi, in sâu vào cuộc đời tôi, không phai mờ và không thể thiếu được".

Nữ danh ca cũng chia sẻ: "Thời gian đó, ca sĩ bên Việt Nam chưa qua hải ngoại nhiều. Suốt mấy năm liên tiếp, năm nào cũng chỉ có ba bà già là tôi, Thanh Tuyền và Giao Linh qua Đức hát.

Đi hát xong, tôi và Thanh Tuyền, Giao Linh về nhà người Việt Nam nghỉ, nằm ở hai đầu ghế salon, mở cải lương lên nghe. Vừa nằm nghe cải lương tôi vừa khóc, nước mắt chảy ra.

Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy. Thanh Tuyền khóc cũng không dám cho tôi thấy. Đến lúc hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, toàn nước mắt.

Rồi tôi nấu cơm, Thanh Tuyền rửa chén, Giao Linh xách đồ, chia công việc rõ ràng. Chúng tôi là đàn bà, đến nhà người ta ở nhờ thì phải làm.

Khánh Ly và Chế Linh

Sáng dậy, chúng tôi tự động lấy thịt ra rồi nấu cơm, làm đồ ăn, mời cả chủ nhà ăn luôn, vui lắm. Lúc đó đi lưu diễn, chúng tôi chỉ ở nhà dân chứ không ở khách sạn, ở chung với cả bầu show.

Ngoài việc đắt show thì thời thập niên 80, 90 cũng là giai đoạn băng đĩa bán chạy nhất. Giá băng đĩa lúc đó không cao, chỉ khoảng 5 đô la một băng cát sét, nhưng bán rất chạy.

Ngoài băng đĩa, chúng tôi còn bán được cả poster. Hình như chúng tôi là người làm poster tặng kèm băng đĩa đầu tiên".