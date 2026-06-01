HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khánh Ly tới Đà Nẵng: "Đó là nỗi ân hận tôi mang theo suốt cuộc đời"

Tùng Ninh
|

"Tôi chẳng biết nói gì để bù đắp, trả lại cho người đã mất và cho gia đình còn lại của anh" – Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội của mình, danh ca Khánh Ly đã tiết lộ về một mối tình sâu đậm của mình với một người đàn ông ở Huế.

Khánh Ly tới Đà Nẵng: "Đó là nỗi ân hận tôi mang theo suốt cuộc đời" - Ảnh 1.

Khánh Ly tại biển Sơn Trà - Đà Nẵng

Theo lời nữ danh ca, người bạn trai này tên Đông Phong, bà quen sau khi ly hôn chồng và trong thời gian tới Huế thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Được một thời gian ngắn, người bạn trai đột ngột qua đời nhưng không rõ tung tích. Bà đã đi tìm nhiều lần nhưng không được.

Tuy mối tình này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Khánh Ly và khiến bà day dứt đến tận bây giờ.

Vì thế, khi về nước, Khánh Ly đã tìm đến tận bãi biển Sơn Trà ở Đà Nẵng để nhớ về kỷ niệm với người yêu đã khuất.

Bà nói: "Tôi không phủ nhận một điều, là tôi yêu anh và anh yêu tôi. Đó là tình yêu đầu tiên của tôi ở lứa tuổi gần 30, tôi mới biết thế nào là tình yêu.

Cuộc tình của chúng tôi cũng khốc liệt lắm dù chúng tôi chỉ gặp nhau không quá 10 lần. Đôi khi, chúng tôi chỉ gặp nhau ở sân bay, ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi tôi lại lên máy bay.

Khánh Ly tới Đà Nẵng: "Đó là nỗi ân hận tôi mang theo suốt cuộc đời" - Ảnh 2.

Anh đã mất ở Đà Nẵng. Tôi đã đi hỏi thăm, tìm anh ở khắp nơi nhưng không ai thấy anh. Không ai nói được một điều nào về sự mất tích của anh.

Tôi đã sống với hi vọng được gặp lại trong suốt 15 năm. Phải qua 15 năm đó, tôi mới tự nhắc mình rằng anh thực sự đã chết rồi, không còn sống.

Tôi vẫn tôn thờ hình ảnh và tình yêu đó vì đó là tình yêu đích thực mà tôi có trong đời sống này.

Đã 50 năm trôi qua, anh vẫn ở lại bãi biển Sơn Trà Đà Nẵng. Tôi tìm lại về bãi biển Sơn Trà chỉ để nói một điều rằng, dù bao nhiêu thay đổi trôi qua, anh và Sơn Trà mãi mãi ở trong trái tim tôi. Anh đã ở lại nơi này và ôm cả tuổi xuân của mình.

Sau lần li dị thứ hai, tôi không vướng bận gì cả. Nhưng Đông Phong thì có. Đó là nỗi ân hận tôi mang suốt cuộc đời. Tôi chẳng biết nói gì để bù đắp, trả lại cho người đã mất và cho gia đình còn lại của anh".

Quyền Linh chia sẻ về sức khỏe bản thân
Tags

Mỹ

Đà Nẵng

Sơn Trà

Huế

Trịnh Công Sơn

Khánh Ly

nhạc Trịnh

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

01:30
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại