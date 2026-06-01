Khánh Ly tới Đà Nẵng: "Đó là nỗi ân hận tôi mang theo suốt cuộc đời"

"Tôi chẳng biết nói gì để bù đắp, trả lại cho người đã mất và cho gia đình còn lại của anh" – Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội của mình, danh ca Khánh Ly đã tiết lộ về một mối tình sâu đậm của mình với một người đàn ông ở Huế.

Khánh Ly tại biển Sơn Trà - Đà Nẵng

Theo lời nữ danh ca, người bạn trai này tên Đông Phong, bà quen sau khi ly hôn chồng và trong thời gian tới Huế thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Được một thời gian ngắn, người bạn trai đột ngột qua đời nhưng không rõ tung tích. Bà đã đi tìm nhiều lần nhưng không được.

Tuy mối tình này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Khánh Ly và khiến bà day dứt đến tận bây giờ.

Vì thế, khi về nước, Khánh Ly đã tìm đến tận bãi biển Sơn Trà ở Đà Nẵng để nhớ về kỷ niệm với người yêu đã khuất.

Bà nói: "Tôi không phủ nhận một điều, là tôi yêu anh và anh yêu tôi. Đó là tình yêu đầu tiên của tôi ở lứa tuổi gần 30, tôi mới biết thế nào là tình yêu.

Cuộc tình của chúng tôi cũng khốc liệt lắm dù chúng tôi chỉ gặp nhau không quá 10 lần. Đôi khi, chúng tôi chỉ gặp nhau ở sân bay, ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi tôi lại lên máy bay.

Anh đã mất ở Đà Nẵng. Tôi đã đi hỏi thăm, tìm anh ở khắp nơi nhưng không ai thấy anh. Không ai nói được một điều nào về sự mất tích của anh.

Tôi đã sống với hi vọng được gặp lại trong suốt 15 năm. Phải qua 15 năm đó, tôi mới tự nhắc mình rằng anh thực sự đã chết rồi, không còn sống.

Tôi vẫn tôn thờ hình ảnh và tình yêu đó vì đó là tình yêu đích thực mà tôi có trong đời sống này.

Đã 50 năm trôi qua, anh vẫn ở lại bãi biển Sơn Trà Đà Nẵng. Tôi tìm lại về bãi biển Sơn Trà chỉ để nói một điều rằng, dù bao nhiêu thay đổi trôi qua, anh và Sơn Trà mãi mãi ở trong trái tim tôi. Anh đã ở lại nơi này và ôm cả tuổi xuân của mình.

Sau lần li dị thứ hai, tôi không vướng bận gì cả. Nhưng Đông Phong thì có. Đó là nỗi ân hận tôi mang suốt cuộc đời. Tôi chẳng biết nói gì để bù đắp, trả lại cho người đã mất và cho gia đình còn lại của anh".