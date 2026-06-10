Vợ chồng nghệ sĩ 80 tuổi bị lừa 1,3 tỷ đồng qua điện thoại: "Vợ tôi tính liều chết"

"Chúng tôi già rồi, đâu biết gì, nghe nó nói vậy sợ quá nên nó bảo gì cũng làm theo, thành ra mất hết", nghệ sĩ An Danh chia sẻ.

Thời gian qua, mạng xã hội chú ý tới trường hợp nghệ sĩ cải lương An Danh sau khi biết thông tin vợ chồng ông bị lừa đảo đến 1,3 tỷ đồng. Cả hai phải bán hết nhà cửa ở TP.HCM đi để trả nợ và phải dạt về Cần Thơ sống lay lắt, hàng tháng phải đi thuê trọ.

Vợ chồng nghệ sĩ An Danh và các đàn em

Nghệ sĩ An Danh được mọi người biết đến từ chương trình Cần Câu Cơm do nhà báo Khổ Gia Trường tổ chức để giúp đỡ các nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, đông đảo nghệ sĩ đồng nghiệp đã tới thăm hỏi và tặng tiền để hỗ trợ nghệ sĩ An Danh.

Trong đó, nghệ sĩ Thanh Hùng gửi 100 đô Mỹ, gia đình NSND Minh Vương gửi 500 đô Úc, đổi ra tiền Việt là 9 triệu 100 ngàn đồng. Nghệ sĩ Điền Thanh Bạch Lựu gửi 1 triệu đồng, nghệ sĩ Thoại Mỹ gửi 1 triệu đồng, nghệ sĩ Chí Tâm gửi 1 triệu đồng, nghệ sĩ Mộng Tuyền gửi 1 triệu đồng, danh hài Hồng Tơ gửi 1 triệu đồng, nhạc Trương Huy Hùng gửi 1 triệu đồng, nghệ nhân Ba Vương gửi 3 triệu đồng đồng… Và nhiều người giấu mặt khác cũng gửi tiền tới ủng hộ.

Tổng cộng, số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Trong đó, NSND Phượng Loan chơi lớn tặng nghệ sĩ An Danh đến 10 triệu đồng vì đây là người đàn anh từng đi diễn cùng cô cách đây vài chục năm tại đoàn cải lương Sông Hậu.

Sau khi hay tin, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký cũng tới thăm nghệ sĩ An Danh thì sốc nặng khi biết chuyện vợ chồng ông bị lừa đảo cả gia sản, với số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Cái đau đớn nhất của vợ chồng tôi là bị người ta lừa đảo mất hết tiền bạc, tài sản, giờ tay trắng không còn gì.

Kẻ lừa đảo đó mạo danh công an gọi điện tới kêu chúng tôi dính tới án ma túy gì đó. Chúng tôi già rồi, đâu biết gì, nghe nó nói vậy sợ quá nên nó bảo gì cũng làm theo, thành ra mất hết. Con cháu tôi ở xa đâu biết gì, chỉ có hai vợ chồng già nên bị nó lừa mất 1 tỷ 300 triệu.

Một phần trong đó là toàn bộ số tiền chúng tôi tích cóp được để dưỡng già, ai ngờ bị lừa hết như vậy. Chúng tôi còn phải bán nhà đi để có tiền trả nợ cho người ta vì trước đó là đi vay tiền thêm mới đủ tiền đưa cho chúng.

Hiện tại, chúng tôi đang phải ở nhà thuê vì làm gì còn nhà để ở nữa. Chúng tôi cũng có con, nhưng nó cũng còn nghèo quá nên đâu giúp gì được cha mẹ. Chúng tôi phải ở trọ mất 3 triệu một tháng, phải lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, được tới đâu hay tới đó".

Như vậy, vợ chồng nghệ sĩ An Danh phải bán hết nhà cửa ở TP.HCM đi để trả nợ và phải dạt về Cần Thơ sống lay lắt, hàng tháng phải đi thuê trọ. Hai vợ chồng già mang nhiều bệnh tật trong người, sức khỏe yếu không còn khả năng lao động.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại: "Nhà trọ chúng tôi ở dột nát lắm. Chỉ cần mưa lớn là hai vợ chồng thức trắng đêm không dám ngủ vì nước tràn hết vào nhà. Chúng tôi khổ đủ đường.

Lúc biết bị lừa sạch tiền, vợ tôi tính liều chết. Vợ chồng tôi khổ lắm. Tới giờ tôi cũng chẳng biết chúng là ai, ở đâu. Tôi thì bị tiểu đường chục năm qua, được cái trời Phật thương cho tôi sức khỏe, ở tuổi này vẫn đi lại bình thường".

Vợ nghệ sĩ An Danh là nghệ sĩ Thanh Vân thì bật khóc nức nở nói: "Cứ nghĩ tới chuyện này là tôi chỉ muốn khóc, khổ quá!".

Trường hợp của vợ chồng nghệ sĩ An Danh là bài học và lời cảnh tỉnh cho mọi người về tình trạng lừa đảo qua điện thoại nhức nhối hiện nay.

Hiện tại, các nghệ sĩ đang chung tay giúp đỡ vợ chồng nghệ sĩ An Danh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống tuổi già.

Nghệ sĩ An Danh từng đi diễn cho đoàn Kim Chung danh tiếng. Sau này, ông tiếp tục đi diễn cho đoàn Văn công TP.HCM. Nam nghệ sĩ đã 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, chỉ bị tiểu đường và cao huyết áp.

Vợ ông là nghệ sĩ Thanh Vân, từng hoạt động trong đoàn cải lương Thủ Đô, sau đó đi đoàn Sài Gòn 3 rồi đoàn Văn công TP.HCM. Bà từng hát chung với NSND Lệ Thủy trong tuồng Mái tóc người vợ trẻ, vai công chúa năm 30 tuổi.