MPV Hyundai Staria mới ra mắt: Bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid.
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid
Văn Chế |
Hyundai Staria vừa ra mắt phiên bản thuần điện và hybrid tại Indonesia, tạo nên bước tiến mới trong phân khúc MPV.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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