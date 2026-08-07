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Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Văn Chế
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Hyundai Staria vừa ra mắt phiên bản thuần điện và hybrid tại Indonesia, tạo nên bước tiến mới trong phân khúc MPV.

MPV Hyundai Staria mới ra mắt: Bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid.

550 chủ phương tiện mang biển số sau bị phạt nguội đầu tháng 8/2026 khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168
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