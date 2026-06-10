Quyền Linh chia sẻ về sức khỏe bản thân

"Tôi vẫn đam mê đóng phim lắm, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên đành chịu", Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã chia sẻ thẳng thắn về tình hình sức khỏe hiện tại của mình, mắc nhiều bệnh.

Anh nói: "Có đến 4 dự án điện ảnh mời tôi đóng vai chính. Nhưng sức khỏe của tôi không cho phép nên tôi từ chối.

Quyền Linh

Tôi chỉ sợ bây giờ tôi đi đóng ngày đóng đêm trong suốt mấy chục ngày trời thì theo không nổi, làm ảnh hưởng đến mọi người, nên tôi từ chối. Có những lúc tôi bị tăng huyết áp, rồi lại tụt huyết áp, sức khỏe không tốt.

Nhiều người hỏi tại sao tôi không đóng phim nữa. Không phải tôi không đóng phim nữa mà tôi đang bị thoát vị đĩa đệm. Nguyên nhân do hồi trước tôi làm MC phải đứng nhiều quá, làm đĩa đệm bị vấn đề. Bây giờ tôi đứng không nổi nữa.

Tôi vẫn đam mê đóng phim lắm nhưng vì sức khỏe không cho phép nên đành chịu. Nếu sau này sức khỏe tôi tốt hơn thì tôi vẫn đóng phim.

Chắc tôi vẫn chưa bỏ phim ảnh đâu. Nếu không đóng được vai chính phải xuất hiện nhiều thì tôi sẽ đóng những vai nhỏ xuất hiện ít hơn. Miễn sao tôi được sống trong đoàn làm phim thì vẫn hạnh phúc.

Dù sao tôi cũng từng ăn cơm đoàn phim, gọi là ăn cơm Tổ nghiệp, nên tôi rất thích. Cơm đoàn phim thì không cao sang gì, gọi là cơm hộp thôi, có gì ăn đó, ăn qua loa lắm nhưng tôi vẫn rất thích cái không gian, không khí đó.

Anh em trong đoàn ngồi ăn cơm cùng nhau, cùng nhau vượt khó khăn, gian khó để hoàn thành được một bộ phim. Điều này khiến tôi thích lắm".

Xuất thân từ một hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây, Quyền Linh nỗ lực vươn lên và khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu. Từ giữa thập niên 2000, Quyền Linh chuyển sang vai trò MC và gạt hái thành công lớn, gắn liền với các chương trình nhân đạo dành cho người nghèo như Vượt lên chính mình, Lục lạc vàng.

Phong cách dẫn dắt giản dị, gần gũi và chân thành giúp anh nhận được sự yêu mến rộng rãi từ công chúng. Nhờ những đóng góp tích cực trong nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, anh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Bên cạnh sự nghiệp, Quyền Linh còn được biết đến với gia đình hạnh phúc cùng vợ và hai con gái. Hiện tại, anh vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, sản xuất chương trình và duy trì các công việc thiện nguyện bền vững.