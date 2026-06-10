Nam NSƯT đi quay gặp tai nạn, xe lật xuống vực

"Máu chảy khắp mặt tôi, phải đi khâu mấy mũi", NSƯT Công Ninh nói.

Mới đây, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Công Ninh đã chia sẻ về việc được mời diễn vai Nguyễn Đình Chiểu trong phim Người học trò đất Gia Định năm 2003.

Anh nói: "Khi được đạo diễn và đoàn phim mời vào vai cụ đồ Chiểu, tôi rất lo lắng. Tôi luôn tự hỏi lí do gì lại chọn tôi. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, mới ngoài 30 tuổi thôi.

Công Ninh

Tôi bắt đầu tìm hiểu về nhân thân, hình ảnh cụ đồ Chiểu, thì thấy chú NSND Huy Thành đạo diễn phim chọn tôi vì ở góc nhìn của chú thấy các đường nét khuôn mặt tôi phù hợp với hình tượng cụ đồ Chiểu.

Trong những ngày đầu quay, chú bảo tôi là chú đã chọn đúng người rồi. Từ đó tôi mới tự tin đóng tiếp. Cảnh đầu tiên tôi quay bên quận 9, đó là cảnh tôi đi trên con đường làng.

Tới giờ, tôi phải cảm ơn chú Huy Thành và đoàn phim đã cho tôi cơ hội được lột tả một nhân vật không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Tôi rất xúc động. Đây là món quà cuộc đời tặng cho tôi.

Trong lúc đóng phim đó, cả đoàn phim phải đi từ miền Nam ra Huế để quay theo đúng hành trình cuộc đời cụ đồ Chiểu, cũng phải quay những đoạn đường đèo gập ghềnh, vực thẳm.

Tôi nhớ mãi lúc đoàn phim đi từ Bảo Lộc lên Đà Lạt để quay một phân cảnh. Trên đường đi, xe chở chúng tôi bị lật. Tôi cũng ở trong xe đó, cùng các bạn âm thanh, ánh sáng.

May mắn là lúc xe lật, đường trống, không có xe khác. Xe lăn hai vòng xuống vực thì có một cái cây chắn lại, xe không lăn nữa.

Tôi ngồi cạnh tài xế nên lúc xe lăn xuống vực, tài xế còn rơi xuống người tôi luôn. May mắn là tôi không bị chấn thương gì hết. Nhưng sau lưng ghế bác tài có cục ác quy rơi đúng đầu tôi. Máu chảy khắp mặt tôi, phải đi khâu mấy mũi.

Sau đó, mạnh ai nấy trèo ra khỏi xe. Tôi cũng bò ra, tới ven đường thì người dân chạy tới xem xét tình hình. Tôi phải xin một anh đứng đó 1 điếu thuốc lá rồi xé ra, lấy phần thuốc lá bên trong đắp lên vết thương để cầm máu".

NSƯT Công Ninh là nam diễn viên, đạo diễn gạo cội đã khắc họa thành công hình ảnh nhà thơ, nhà giáo yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Vai diễn nổi bật này diễn ra trong bộ phim truyện nhựa Người Học Trò Đất Gia Định, do NSND Huy Thành làm đạo diễn và Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất. Đây là lần đầu tiên Công Ninh đóng vai một nhân vật lịch sử quan trọng. Nam diễn viên đã lột tả thành công vẻ khắc khổ và nội tâm phong phú.