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Lynda Trang Đài: "Tôi vẫn biết đọc, viết tiếng Việt"

Tùng Ninh
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"Bố tôi người Huế, mẹ tôi người Đà Nẵng" – Lynda Trang Đài nói.

Mới đây, chương trình Nhịp đập giải trí đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lynda Trang Đài. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về con đường nghệ thuật của mình.

Cô nói: "Bố tôi là người Huế, mẹ tôi là người Đà Nẵng. Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi đi học ở Huế rồi mới dọn ra Đà Nẵng.

- Ảnh 1.

Lynda Trang Đài

Từ ngày học lớp 1, lớp 2 tôi đã rất mê hát. Lúc nào tôi cũng xin cô giáo cho lên hát cho các chương trình văn nghệ của lớp, trường. Tôi còn nhỏ nhưng đã hát bài Bến xuân là bài hơi người lớn một chút. Tôi thích được lên sân khấu lắm.

Gia đình tôi không ai biết hát hết, chỉ một mình tôi là thích hát rồi theo nghề. Tôi còn không nhớ lúc đó lên hát có run không vì thích hát lắm, đến lớp là chỉ muốn được lên hát.

Nhưng ở nhà thì tôi không dám hát, sợ bố mẹ không cho. Tôi lại thích hát ở đám đông. Nhưng tôi không nghĩ sau này sẽ thành ca sĩ, chỉ hát cho vui, hát vì đam mê thôi.

Tới năm tôi khoảng 7 tuổi thì tôi theo gia đình sang Mỹ. Lúc mới qua, gia đình tôi ở Houston nhưng bố tôi lại thích chỗ nào đông người Việt nên được hai tuần thì dọn sang thành phố San Diego và tôi đi học ở đó. Tôi vẫn mê hát và cứ cầm đàn rồi hát.

Tôi rời Việt Nam khi còn quá nhỏ, đi học ở trường Mỹ nên lớn lên bắt đầu quên tiếng Việt, nói bị lớ lớ, không phải giỏi tiếng Việt lắm.

- Ảnh 3.

Được cái, ở nhà thì ba mẹ tôi nói tiếng Việt. Sau này tôi đi hát cũng học hỏi các đàn anh, đàn chị và được trò chuyện với các anh chị nhiều nên tự nhiên nói tiếng Việt lưu loát. Tôi vẫn biết viết, đọc tiếng Việt.

Việc tôi đi hát là cái số của tôi rồi. Mỗi người đều có một số phận. Cái số của tôi là làm ca sĩ nên tự nhiên thành ca sĩ thôi chứ tôi cũng không hiểu vì sao lại được làm ca sĩ.

Việc tôi làm ca sĩ đúng là một điều may mắn và nó theo tôi đến tận bây giờ. Đó là duyên số của tôi với nghề. Từ hồi học trung học, tôi đã đi xin hát. Cứ có chương trình, tiệc tùng gì là tôi lại đi lên hát, kiểu hát cho vui thôi nhưng rất thích".

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