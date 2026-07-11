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"Qua Mỹ, tôi phải thay đổi"

Tùng Ninh
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"Đây là bài toán khó với nghệ sĩ hài như tôi" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về việc thay đổi khi từ Việt Nam qua Mỹ.

Cô nói: "Làm một nghệ sĩ hài khó lắm. Để gây được tiếng cười cho khán giả không hề dễ dàng, rất khó. Đây là bài toán khó với nghệ sĩ hài như tôi.

- Ảnh 1.

Thúy Nga

Hồi xưa tôi ở Việt Nam diễn hài kiểu khác, mảng miếng hài của tôi rất nhanh và khán giả bắt kịp để cười ngay.

Nhưng khi qua Mỹ, tôi phải thay đổi. Qua Mỹ, cách diễn hài của tôi phải khác, không thể bê nguyên cách diễn hài từ Việt Nam qua Mỹ được vì khán giả ở hải ngoại có gu thưởng thức khác. Nếu cứ diễn như ở Việt Nam thì khán giả không cười.

Ở bên Mỹ, đa phần tôi đi diễn hài là khán giả lớn tuổi ngồi dưới coi. Họ cần sự từ tốn nên mảng miếng tôi diễn phải từ tốn, diễn phải chậm lại, đi nhanh quá là khán giả không cười vì họ không kịp cập nhật.

Cùng một mảng miếng hài, tôi diễn ở Việt Nam khán giả trẻ coi sẽ cười bò ra, cười rũ rượi. Nhưng khán giả ở Mỹ, khán giả không kịp cười và không hiểu tôi đang làm gì.

Vì thế, tôi phải thay đổi, diễn cứ từ từ nhưng lại phù hợp với bản chất của tôi. Tính cách của tôi là cũng từ từ như vậy.

- Ảnh 2.

Đến khi về Việt Nam, tôi lại phải thay đổi, diễn theo cái lối trong nước là nhanh nhẹn, quăng mảng miếng liên tục và khán giả ngồi dưới cũng rất nhanh, rất tinh ý nhận ra được ngay rồi cười ngay. Khán giả ở mỗi nơi, mỗi vùng miền có một cách thưởng thức khác nhau".

Danh hài Thúy Nga sinh năm 1976. Cô nổi tiếng từ những năm 2000 tại Sân khấu kịch Phú Nhuận và bùng nổ qua chương trình Gala Cười với các vai diễn kinh điển như "Bà già Yamaha" hay "Cô gái bán khoai lang nướng". Trong sự nghiệp, cô gặt hái nhiều giải thưởng lớn. Hiện tại, cô đang định cư tại Mỹ, vừa tích cực hoạt động nghệ thuật vừa làm mẹ đơn thân.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, cô còn sở hữu kênh YouTube chuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày và các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Gần đây, cô còn thử sức và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nhờ chăm chỉ, Thúy Nga sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

2 nữ nghệ sĩ Việt chuyên làm từ thiện đi Mỹ làm chuyện sốc nặng
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Thúy Nga

hài thúy nga

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