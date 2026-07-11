Nữ nghệ sĩ miền Nam theo 1 NSND ra Bắc, gặp chuyện bất ngờ

"Tôi theo chị Hồng Vân ra Bắc diễn vai bà già trên Gala Cười và nổi luôn cả nước từ đó" – Thúy Nga tâm sự.

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh hài Thúy Nga (học trò nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí) đã chia sẻ về hành trình sự nghiệp giai đoạn đầu của mình sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh.

Thúy Nga và Hồng Vân

Cô nói: "Hồi đó nghệ thuật chưa phát triển, chỉ có sân khấu 5B với kịch truyền hình. Vì thế, khi mới ra trường, tất cả chúng tôi đều hoang mang vì không biết làm được gì trên con đường này.

Mẹ tôi thấy thế kêu tôi về Nha Trang học Trung cấp Y tế rồi vào bệnh viện làm y tá hoặc về phụ mẹ mở phòng mạch vì mẹ tôi là bác sĩ. Nhưng tôi về Nha Trang chán quá nên lại vô Sài Gòn lại, xin bà dì cho phụ buôn bán để ở lại Sài Gòn.

Tại Sài Gòn, tôi nhảy qua học thiết kế thời trang vì thích ngành này. Sau đó tôi lại đi học may và nghĩ sẽ theo ngành này. Vừa may được cái quần đùi thì sân khấu anh Phước Sang muốn làm kịch dài, cần diễn viên trẻ về diễn nên gọi lớp chúng tôi về diễn, có cả tôi, Việt Hương, Tiết Cương.

Vì nghệ sĩ nổi tiếng thời đó dồn về sân khấu 5B hết rồi nên chúng tôi về sân khấu anh Phước Sang được đóng luôn vai chính, rất may mắn.

Mấy anh chị lớn thấy tôi vui quá nên kéo tôi đi tấu hài. Thời đó anh Hoài Linh đang nổi ở hải ngoại với việc nói giọng 3 miền tấu hài còn ở Việt Nam chưa có ai. Thế là khi tôi tấu hài bằng giọng 3 miền là trúng luôn, lại trúng cả băng đĩa, bán ra cả hải ngoại. Thế là tôi nổi rất nhanh, nổi từ hải ngoại trước. Khán giả hải ngoại còn gửi thư về hỏi thăm tôi.

Cùng lúc đó, chị Hồng Vân mở sân khấu kịch và kêu tôi về diễn. Thế là tôi trúng luôn một vở kịch, vào vai osin, nổi ra cả miền Nam, ai cũng biết đến.

Đùng một cái, ngoài miền Bắc mời tôi ra diễn Gala Cười. Tôi theo chị Hồng Vân ra Bắc diễn vai bà già trên Gala Cười và nổi luôn cả nước từ đó. Đài truyền hình còn gọi cho chị Hồng Vân nói "chắc Thúy Nga có người nhà ở miền Bắc với miền Trung đông hay sao mà thư từ toàn gửi về cho nó". Mấy ngàn lá thư khán giả gửi tới đều chỉ viết cho tôi.

Vài ngày sau, tôi lại được đài truyền hình mời ra Bắc trao giải Gala Cười. Tôi không biết được nhận giải nên mang theo mấy bộ đồ bình thường. Mấy anh chị ngoài Bắc còn dẫn tôi đi mua đồ mặc lên nhận giải. Lúc biết có giải tôi ngỡ ngàng lắm. Tôi được hẳn hai giải và đi từ bất ngờ này tới bất ngờ nọ, liên tục các hiệu ứng nối tiếp nhau tạo nên thành công cho tôi, một cách rất nhanh".