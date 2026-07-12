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NSƯT Ngọc Huyền được tặng 1 cọc tiền

Tùng Ninh
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Ngọc Huyền vui sướng nhận các phong bao tiền mặt từ mọi người.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã bay tới một tiểu bang khác ở Mỹ để diễn show. Mẹ ruột cô cũng đi theo để tháp tùng con gái.

Ngọc Huyền vừa tới địa điểm tổ chức show thì liên tục được bầu show cùng bạn bè trong ban tổ chức tặng tiền mặt nhân dịp sinh nhật. Dù sinh nhật Ngọc Huyền đã qua nhưng mọi người vẫn nhớ để lì xì tiền mặt cho cô.

NSƯT Ngọc Huyền được tặng 1 cọc tiền- Ảnh 1.

Ngọc Huyền thổi bánh sinh nhật

Điều này khiến Ngọc Huyền vô cùng bất ngờ. Cô vui sướng nhận các phong bao tiền mặt từ mọi người và thốt lên: "Trời ơi sao chưa ăn uống gì đã cho tiền rồi, cho sớm quá! Tôi biết chắc tôi phải được nhiều lắm, một cọc dày bự.

Đúng là tiền vô như nước sông Đà. Nói thật, tiền này còn quý hơn vàng, có vàng cũng không kiếm được đồng tiền này. Trời ơi, chấn động quá".

Không chỉ tặng tiền, Ngọc Huyền còn được mọi người tổ chức một buổi tiệc ăn uống để đón sinh nhật. Nữ nghệ sĩ thốt lên: "Trời ơi, hôm nay sinh nhật tôi lớn quá. Phải cảm ơn bầu show rất nhiều và cảm ơn đại gia đình đã tổ chức sinh nhật cho tôi".

Dù chưa có bánh sinh nhật nhưng mọi người xung quanh vẫn hát chúc mừng sinh nhật Ngọc Huyền. Nữ nghệ sĩ thích thú gắp từng miếng đồ ăn chia cho mọi người để bày tỏ tấm lòng. Người đầu tiên cô gắp đồ ăn là mẹ ruột. Nữ nghệ sĩ nói: "Tôi phải gắp miếng đầu tiên cho mẹ tôi, người đã sinh thành ra tôi".

NSƯT Ngọc Huyền được tặng 1 cọc tiền- Ảnh 2.

Ngọc Huyền được tặng cả 1 cọc tiền

Sau khi ăn xong, mọi người lại đem đến một bất ngờ khác là tặng bánh sinh nhật cho Ngọc Huyền. Nữ nghệ sĩ lại thốt lên: "Trời ơi, cái bánh màu tím, đẹp quá! Cưng quá! Không biết ai biết tôi thích màu tím và đặt bánh màu tím. Tôi thích màu tím lắm".

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những ngôi sao cải lương sáng giá và có sức ảnh hưởng bậc nhất của Việt Nam giai đoạn thập niên 1990.

Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và được khán giả ái mộ phong tặng danh xưng "Nữ hoàng chi bảo video" nhờ sự xuất hiện dày đặc trong các chương trình băng đĩa thời bấy giờ.

Bằng tài năng xuất sắc ở cả mảng tuồng cổ, Hồ Quảng lẫn ca kịch xã hội, cô đã vinh dự trở thành nghệ sĩ cải lương trẻ nhất miền Nam được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001. Năm 2002, sau liveshow kỷ lục "Mãi mãi ước mơ", cô kết hôn với con trai danh ca Thanh Tuyền và sang Mỹ định cư.

Hiện tại, ở tuổi trung niên, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và tích cực hoạt động nghệ thuật, thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn cũng như làm giám khảo các cuộc thi lớn.

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